卓榮泰才罵違憲...賴總統讚屏東長者健保免費 黃國昌：玩哪招？

屏東縣長周春米17日舉行競選總部成立大會，總統賴清德（中）等人到場力挺。針對立法院通過修法讓65歲以上長者免繳健保費，賴清德17日上午宣講時問屏東縣長周春米，聽說屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，「如果這樣就妥當了」。（圖／周春米團隊提供）

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德在屏東肯定長者健保補助政策，與卓榮泰先前批評立院修法形成對比，引發藍白陣營質疑民進黨雙重標準，衛福部與醫界也就健保財務與制度定位展開爭論。

立法院前天三讀通過讓65歲以上長者免繳健保 費，卓榮泰 前天抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲、敗壞財政，賴總統昨天在屏東輔選，肯定屏東縣政府推動明年起65歲以上長者免繳健保費，引發另一波論戰。

賴總統昨為屏東縣長周春米輔選時，致詞提及「聽說屏東明年起65歲以上長者免繳健保費？」周點頭回應，賴總統笑說「如果這樣，就妥當了」。

民眾黨主席黃國昌 表示，民進黨鋪天蓋地抹黑老人福利法的修正，結果隔天，賴總統就在屏東大力支持補貼65歲以上長者健保費的政策，請問賴總統和卓榮泰在玩哪招？國民黨立委王鴻薇也直言，賴清德要不要對胡言亂語的民進黨委員以及黨團祭出黨紀，不然民進黨說一套做一套，到底是要多難看？

台北市長蔣萬安昨也說，看到很多民進黨縣長參選人都支持65歲以上長輩健保費免費，現在在野黨通過以後，他們又都反對；就像之前普發現金1萬元，行政院通過就可以，在野黨要通過就不行，「這很明顯的雙重標準，相信老百姓都看在眼裡」。

屏東縣政府說明，賴總統講的是縣府精算後，明年推動補助長者健保費；縣府明年一定會實施，跟立法院通過由中央編列預算補助全國各縣市並不相同，立法權要尊重行政權，行政院能否執行立院決議，由行政院說明。卓榮泰昨天面對媒體追問，沒有回應是否副署相關法案。

衛福部長石崇良連日表達擔憂，先說，未來每人1年要多付3000元（台幣，下同，約92.4美元）；昨說為此事失眠，修法根本是見樹不見林，將對健保財務造成長期衝擊；但明年政府已編列600億元挹注健保基金，不會調漲保費。

黃國昌批衛福部誤導，事實上修法後，長者健保費改由政府繳納，不影響健保基金和年輕人。他向賴、卓下戰帖，要求兩人回答，會不會增加年輕人負擔、讓健保基金縮水？

民眾黨創黨主席柯文哲以柯醫師的角度出發，稱他始終堅持醫療是普世價值，不應有地域之別，更不該有窮縣富市的差異。

此言引發醫界反彈，醫師公會全聯會理事長陳相國表示，柯文哲身為醫師，不應混淆健保與醫療，許多醫師長年投入健保制度研究，若將全民健保視為社會福利，「會害死整個健保制度」，一旦制度崩潰，受害的將是全體人民。