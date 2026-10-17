韓國瑜喊台南、高雄蓋「萬里長城」 賴瑞隆：我不太懂
韓國瑜替柯志恩站台時拋出萬里長城與愛情摩天輪話題，賴瑞隆則回應看不懂，認為高雄與台南應合作共好，別靠口號，應爭取更多建設與經費。
AI摘要
文章摘要整理：
韓國瑜替柯志恩站台時拋出萬里長城與愛情摩天輪話題，賴瑞隆則回應看不懂，認為高雄與台南應合作共好，別靠口號，應爭取更多建設與經費。
國民黨高雄市長候選人柯志恩17日在高雄小港舉辦廟口開講，台灣立法院長韓國瑜站台時建議柯志恩，在台南跟高雄之間蓋一道萬里長城，高雄跟台南就從此不來往，還提到8年前的「愛情摩天輪」政見，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆受訪時滿頭問號，強調「萬里長城？我不太懂」，韓柯兩人與其呼口號，不如多幫高雄爭取建設。
韓國瑜昨天幫柯志恩站台時有感而發，看到這一幕讓他想到2018年，全高雄像100度開水滾起來，強強滾，那種感覺又回來了。大家這麼熱情，就是把希望、理想跟期待放在柯志恩身上，就是希望她有機會把高雄帶好。
韓國瑜還提到8年前參選市長時的「愛情摩天輪」政見，他表示，陳其邁說他是「愛情騙子」，但流行歌有百分之九十跟「愛」有關，高雄有一條愛河，在愛河邊蓋愛情摩天輪，串聯周邊婚紗產業，讓全台灣人都想來，有什麼不好？
韓國瑜還建議柯志恩，在台南、高雄間蓋一座萬里長城，高雄跟台南就從此不來往，「我們高雄害怕什麼，什麼都不怕！」高雄應該是全台灣最有競爭力、最有爆炸力的城市，所以高雄一定要大力國際化，招商引資，讓孩子不需到外地辛苦。
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天早上成立內門區後援會，會前受訪被問到韓國瑜要柯志恩在台南、高雄蓋萬里長城，賴滿頭問號說「我不太懂」。
賴瑞隆說，高雄這幾年把韓國瑜的「賽馬場」變成了台積電。高雄跟台南跟屏東過去這三個城市之間有很多合作，韓院長又提到了愛情摩天輪，甚至加碼了萬里長城，那為什麼高雄跟台南之間要有萬里長城？高雄跟台南是密切合作的兄弟之城，隔絕並不是一個好方式。
賴瑞隆說，韓院長、柯志恩委員與其用愛情摩天輪甚至萬里長城這種口號式的說詞，那不如幫高雄多爭取更多的建設，爭取更多的經費來得更為實際。
韓國瑜建議在台南和高雄之間蓋一道「萬里長城」，並說高雄與台南可以從此不來往。他藉此強調高雄要更有競爭力，也再次炒熱選戰話題。 他也重提自己8年前的「愛情摩天輪」政見，認為可結合高雄愛河與周邊婚紗產業，打造吸引全台遊客的亮點，並反駁外界對這項構想的嘲諷。 賴瑞隆受訪時直言「我不太懂」，認為高雄與台南是密切合作的兄弟之城，不應用隔絕方式處理關係；他也呼籲韓柯兩人少講口號，多替高雄爭取建設。
精華 FAQ
韓國瑜建議在台南和高雄之間蓋一道「萬里長城」，並說高雄與台南可以從此不來往。他藉此強調高雄要更有競爭力，也再次炒熱選戰話題。
他也重提自己8年前的「愛情摩天輪」政見，認為可結合高雄愛河與周邊婚紗產業，打造吸引全台遊客的亮點，並反駁外界對這項構想的嘲諷。
賴瑞隆受訪時直言「我不太懂」，認為高雄與台南是密切合作的兄弟之城，不應用隔絕方式處理關係；他也呼籲韓柯兩人少講口號，多替高雄爭取建設。
上一則