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台「高齡帳單」24年大增2.58倍 在野籲建國家戰略

記者張曼蘋王小萌／台北18日電
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台灣人口老化程度加速。(本報資料照片)
台灣人口老化程度加速。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣高齡相關給付與福利支出持續攀升，朝野雖都認同應及早規畫高齡政策，但在財源、年金與長照解方上仍有明顯歧見。

台灣去年邁入超高齡社會，政府「高齡帳單」也愈滾愈大。立法院預算中心指出，高齡社會給付從2000年度3627億元（台幣，下同，約112億美元）增至2024年度1兆3016億元，24年間成長2.58倍，人口老化程度又較前次預估加速，未來恐面臨扶養負擔沉重及「繳少領多」問題。朝野均認為高齡政策須長遠規畫，但對財源及解方各有主張。

高齡社會給付主要包括退休或老年給付、老人生活津貼、居家照護、安置及慰問等，24年間增加9389億元。

高齡福利支出也同步增加，2024年度社會救助及福利服務經費達1457億餘元，較2019年度728億餘元增加近一倍；其中，長照基金相關給付由280億元增至740億餘元。

國發會8月推估，2070年台灣65歲以上人口將由697萬人增至702萬人，占比52.1%。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，不能一看到老人增加，就開始計算財政負擔，甚至把長者當成拖垮國家的包袱；台灣應建立跨部會的10年、20年高齡國家戰略，提高年金投資收益、穩定長照基金，並鼓勵健康長者彈性就業。她也主張運用人工智慧（AI）疾病預測、慢性病管理、智慧居家照護及機器人協助長照，推動「AI長壽國家計畫」。

民眾黨團總召陳清龍表示，超高齡社會是國家結構性挑戰，政府應確實精算未來財政及各項社福預算，建立永續且長遠的規畫。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，在野黨通過「老人福利法」修正案、預估每年增加近400億元支出，「這筆錢從哪裡來？」不能宣布福利，最後卻沒人願意回答財源問題。

精華 FAQ

  • 高齡社會給付從2000年度的3627億元增至2024年度的1兆3016億元，24年增加9389億元，成長2.58倍，顯示人口老化下政府相關支出快速膨脹。

  • 國發會8月推估，2070年台灣65歲以上人口將由697萬人增至702萬人，占總人口比重達52.1%，代表台灣將進入更深度的超高齡結構。

  • 國民黨主張建立跨部會高齡國家戰略、推動AI長壽計畫；民眾黨要求精算未來財政並做永續規畫；民進黨則質疑擴大福利後，新增支出財源究竟由誰負責。

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