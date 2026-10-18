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盧秀燕出任蔣萬安競總主委 發揮中間選民號召力

台灣新聞組／綜合18日電
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藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕（右）將接任台北市長蔣萬安（左）的競選總部主委，...
藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕（右）將接任台北市長蔣萬安（左）的競選總部主委，「姐弟聯手」衝刺九合一選情。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

盧秀燕傳出接任蔣萬安競總主委，藍營盼借重其溫和形象與跨藍綠號召力，協助蔣萬安爭取中間選民並強化台北選情。

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

藍營人士分析，蔣萬安四年前首次競選時並未設置競總主委，此次打破慣例邀盧秀燕出任，凸顯對這位「最強母雞」的高度敬重。蔣萬安近期在民調上面臨中間選民支持度滑落的考驗，而盧秀燕八年來以溫和穩健的「媽媽市長」形象著稱，其跨越藍綠的中間號召力，正是替蔣萬安固本拓票、補足選民缺口的解方。

據了解，盧秀燕早已在諸多市政議題上與蔣萬安做選戰攻防推演。其中，蔣萬安拋出爭論多年的松山機場遷建議題，盧秀燕不僅公開表示願將立委任期中協助水湳民用機場移轉至清泉崗基地的經驗傾囊相授，為蔣萬安政策藍圖提供實績背書；私底下，蔣萬安更數度向盧秀燕熱線請益，要借鏡水湳機場轉型為水湳經貿生態園區成功模式。

對於盧秀燕跨區輔選，北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕如今已具備全國級知名度與號召力，在北市藍委與市議員全力協助下，加上蔣萬安本人在，完全不會有不熟悉地方生態的疑慮，雙方合體正是名副其實的「姐弟強強聯手」。

藍營人士表示，競選總部的主委，並非實際上在執行選務的人，重要選務和操盤，仍在總幹事身上，通常競總主委會找一個地位高，能夠讓大家信服的重量級人士，凝聚大家的信心，主委也常會找德高望重的擔任，發揮社會影響力、媒體影響力。

藍營人士說，蔣萬安現在最需要的是中間選民的認同，朱立倫被歸類為傳統政治人物，黨內最高的立法院長韓國瑜也不一定適合，例如會被拿「韓流」、「洋流」來操作，反而會衝擊選情。

但有藍營人士表示，如今藍營縣市緊繃區域多，盧秀燕若接下蔣的競總主委，其他選情緊張的縣市是否要比照辦理？這也是國民黨在選戰倒數必須整體盤點、思考的，才能讓母雞效益極大化。

精華 FAQ

  • 藍營認為盧秀燕具備全國級知名度與穩健形象，能凝聚支持者信心，也有助吸引中間選民，替蔣萬安補強目前民調與選戰攻勢上的不足。

  • 最重要的是她跨越藍綠的中間號召力。藍營人士指出，蔣萬安目前需要中間選民認同，而盧秀燕的溫和、媽媽市長形象正好能協助固本拓票。

  • 因為藍營多個縣市選情同樣緊繃，若盧秀燕接下北市競總主委，外界就會關注是否要在其他選區比照辦理，以放大母雞效益並整體盤點戰力。

盧秀燕 蔣萬安 沈伯洋

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