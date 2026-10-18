盧秀燕跨區掛帥 2026守住首都才有2028
盧秀燕跨區協助蔣萬安拚連任，被視為藍營整合與穩住首都防線的重要一步，也牽動國民黨2026版圖與2028重返執政布局。
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盧秀燕跨區協助蔣萬安拚連任，被視為藍營整合與穩住首都防線的重要一步，也牽動國民黨2026版圖與2028重返執政布局。
選舉倒數40天，藍營姐弟組隊，台中市長盧秀燕加盟台北市長蔣萬安競選團隊，替首都選情投下新變數；此舉除影響北市之戰，還牽動國民黨2028重返執政布局。
蔣萬安手握執政資源和大巨蛋、輝達等政績，目前在空戰面臨逆風，藍營急需整隊穩住氣勢。盧秀燕去年以恪守對台中市民承諾，專注市政為由，與國民黨主席一職擦身而過，如今市長任期將屆，盧秀燕更有餘裕可以對外發揮力量。
過去這一年來，盧秀燕訪美、在軍購和無人機議題發聲，並且四處輔選國民黨縣市長參選人，展現政治能量，也表達對國家大政的更多思考，為下一步做準備。
選戰進入肉搏階段，面對綠營強烈攻勢，從北市出發輻射全國，是觀察藍營氣勢的重要指標。
這對姐弟看起來早有默契，盧蔣在前年簽署MOU推動中捷和北捷在捷運建設上的合作，在近期蔣萬安拋出松山機場遷建時，盧秀燕也分享水湳機場遷建至清泉崗、帶動水湳經貿園區發展的經驗。最近，傳出盧秀燕將接掌蔣團隊兵符，她沒有正面回應，而是私下表示已經在幫忙。
藍營看好雙領頭羊在首都合體，首要之務就是打出團結求勝氣勢。對藍營而言，台北市是重中之重的防線。若首都市長贏的不夠漂亮，將衝擊全國氣勢，後續奢談重返執政。唯有先守住2026地方版圖，全黨才有立足點去鋪陳2028的大選藍圖。
盧秀燕此次跨區掛帥，展現藍營整合企圖心，但能否真正催出中間選民與基層熱情，抵禦對手攻勢，進一步為國民黨穩住大局，替自身未來政治行情奠定根基？這場首都攻防戰，考驗蔣萬安的連任之路，亦為盧秀燕能否在未來更上層樓的重大政治試煉。
因為她是國民黨內具高人氣與整合能力的重量級人選，跨區助選可替台北市選情加溫，也有助藍營凝聚士氣，降低空戰逆風對蔣萬安連任的衝擊。 報導認為台北市是藍營重中之重的防線，若連首都都守不穩，將削弱全國氣勢與組織動能；反之，守住2026地方版圖，才有機會鋪陳2028重返執政。 她除了訪美、在軍購與無人機議題發聲，也四處輔選國民黨縣市長參選人，並持續展現對國家大政的關注，顯示其政治能量正在累積，為未來發展預作準備。
精華 FAQ
因為她是國民黨內具高人氣與整合能力的重量級人選，跨區助選可替台北市選情加溫，也有助藍營凝聚士氣，降低空戰逆風對蔣萬安連任的衝擊。
報導認為台北市是藍營重中之重的防線，若連首都都守不穩，將削弱全國氣勢與組織動能；反之，守住2026地方版圖，才有機會鋪陳2028重返執政。
她除了訪美、在軍購與無人機議題發聲，也四處輔選國民黨縣市長參選人，並持續展現對國家大政的關注，顯示其政治能量正在累積，為未來發展預作準備。
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