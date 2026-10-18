TVBS民調： 41%市民不挺松機遷建 辯論看好度沈伯洋領先11個百分點

松山機場。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： TVBS民調顯示，台北市民較看好沈伯洋在10月31日辯論的表現，且多數已知悉並願意收看；同時，蔣萬安提出的松機遷建與AI園區構想，整體支持度低於反對度。

台北市長蔣萬安 、民進黨參選人沈伯洋 將於10月31日同台辯論，誰的表現較受期待？TVBS民調 中心17日公布調查，41%受訪市民認為沈伯洋會表現較好，30%看好蔣萬安，相差11個百分點，另有30%不知道或沒意見。這項數據反映的是辯論表現預期，並非市長選舉投票支持度。

此次辯論由TVBS與三立共同舉辦，訂於10月31日中午12時至下午2時登場。風傳媒報導，調查指出，74%市民知道即將舉辦電視辯論會，60%表示會收看，14%不一定，26%不會收看。相較2022年台北市長辯論前的調查，表示會收看的比例由50%升至60%，增加10個百分點。

交叉分析顯示，中立選民有31%看好沈伯洋的辯論表現、14%看好蔣萬安，但仍有55%不知道。政黨傾向方面，民進黨認同者有92%看好沈伯洋，國民黨認同者有76%看好蔣萬安；民眾黨認同者則有58%看好蔣萬安、24%看好沈伯洋。

年齡方面，30至39歲受訪者有53%看好沈伯洋，高於蔣萬安的20%；40至49歲及50至59歲族群也較看好沈伯洋。蔣萬安則在60至69歲、70歲以上族群占優勢，看好度分別為39%、35%，沈伯洋則為34%、31%。

據報導，民調也詢問市民對蔣萬安提出松山機場遷建、打造AI園區構想的態度。結果顯示，31%支持，包括13%非常支持、18%還算支持；41%不支持，包括19%不太支持、22%非常不支持，另有28%沒有意見，不支持比例高於支持10個百分點。

分區來看，士林北投區不支持比例為47%，大安文山區為44%；內湖南港區則是唯一支持高於不支持的地區，兩者分別為40%、35%。中立選民有40%不支持、17%支持，另有43%尚無意見。

本次調查由TVBS民意調查中心於10月12日至15日晚間進行，對象為台北市20歲以上民眾，有效樣本1131份。採市內電話號碼後四碼隨機抽樣、人員電話訪問，並依性別、年齡、地區及教育程度加權；在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點以內，調查經費來源為TVBS。