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新聞評論╱國家機器介選身影處處可見 難道不是「假民主、真獨裁」

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立法院長韓國瑜日前以國慶大會主席致詞時，批大罷免非民主而是政治獵殺，指台灣民主絕...
立法院長韓國瑜日前以國慶大會主席致詞時，批大罷免非民主而是政治獵殺，指台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評民進黨運用執政資源輔選、檢方查賄標準又被指藍綠不一，因而讓國家機器介選與「假民主、真獨裁」的疑慮升高。

投票僅剩月餘，民進黨挾中央執政優勢，近來爆發多起遭質疑公器私用為黨籍參選人助選的事件，不僅被批評行政不中立與選舉特權，更恐涉及公務員圖利問題。此外，檢方各地查賄行動也屢傳藍綠有別，一再坐實外界對國家機器介選的質疑。

民進黨向來善用行政資源為黨籍參選人拉抬聲勢，最常見的就是以公務視察包裝輔選行程。隨著選戰白熱化，各種行政不中立不但愈發頻繁，還毫不遮掩。

代表綠營參選基隆市長的議長童子瑋，結合知名IP「黃阿瑪」舉辦水上裝置藝術展，上月在基隆港點燈開幕，由其表叔賴清德總統與童子瑋共同點燈，展期長達兩個月，直到投票前一天。然而，這項名義上為紀念「基隆四百」的活動，高達15公尺的大型浮球上卻印著醒目的「童樂會」三字。童子瑋不僅以此IP舉辦多項競選活動，還找來網紅「開箱」宣傳。說穿了，這就是假借裝置藝術的大型選舉文宣。

最可議的是，基隆市長謝國樑端午節前向基隆港務分公司商借一天水域舉辦划龍舟活動遭拒；反觀「黃阿瑪」卻能在選前連續擺放港口兩個月。港務分公司稱，拒絕市府商借水域是擔心影響航道；至於展覽活動，經評估不影響船舶操航與靠泊碼頭作業，有條件同意使用。但選舉期間，港務分公司核准活動的考量不應只有安全理由，該浮球上寫著「童樂會」三字，沒有違反行政中立的疑慮嗎？若照此邏輯，謝國樑可否也用「小愛爸爸」名義放置大型浮球至選前一日？

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前在中壢舉辦造勢活動，場地位於農水署的土地上，其父黃金德是農田水利發展基金會董事長，引發特權質疑。不僅如此，黃世杰八月參加農水署桃園管理處活動時，身穿競選背心受邀上台，身旁除站著黃金德，農水署官員更並肩帶頭高喊凍蒜。會後主辦單位還贈送參與者價值約300元的雞蛋禮盒。

黃世杰表示活動依法申請，且有繳交租金，農水署也稱是例行供水交流活動，但以黃曾任法務部政次，自該有更高標準；而其父掌握農田水利系統資源，不僅公私不分，農水署桃管處更被質疑是公務活動包裝輔選行程，毫不遮掩行政不中立。

檢方查賄標準不一，也屢受質疑。選戰以來，檢察機關已受理近1800件妨害選舉案件，其中逾半涉及賄選案，但執法標準始終未能說清楚。新北市國民黨爭取六連霸的議員黃永昌，因贈送關廟麵遭檢警調搜索，甚至被聲押禁見，最終以台幣100萬元交保。但同樣送麵條，綠營新北議員參選人卻沒事，遭質疑查賄雙標。

還有里長參選人舉辦義剪活動，並招待里民一碗價值約台幣50元的豆花，隨即遭大動作搜索約談；反觀民進黨中部市長參選人在造勢活動中，贈送包含炒麵、香腸、滷蛋及油豆腐的小吃餐盒，按市價估算至少台幣80元，卻未見檢方偵查動作。

面對外界呼籲應訂出查賄標準，法務部長鄭銘謙稱，選舉造勢活動提供民眾適當茶水、簡便餐，只要不逾社會常情，就不會構成賄選，更說30元台幣只是查賄門檻，並非達到就一定是賄選，要看有無對價關係。但如今外界看到的是，即使價值相近的贈品，在檢方眼中，民進黨參選人送的就「合乎常理」，國民黨籍就「有對價關係」，也難怪檢察官的標準被質疑就是參選人有沒有民進黨證。

從各種行政不中立到查賄雙標，一再浮現國家機器介選的身影，而這不就是立法院長韓國瑜所說的「假民主、真獨裁」？(轉載自聯合報社論)

精華 FAQ

  • 文章認為民進黨挾中央執政優勢，將公務視察、公共場域活動與行政資源包裝成輔選工具，涉及行政不中立、選舉特權，甚至可能引發公務員圖利爭議。

  • 文中點名基隆「黃阿瑪」裝置藝術展由賴清德與童子瑋共同點燈、展期延到投票前一天；另指桃園黃世杰在農水署場地造勢、活動中官員帶頭喊凍蒜，皆被視為公器私用。

  • 作者質疑檢方對藍綠案件標準不一致，認為送麵、送豆花與提供餐盒等類似行為，藍營常遭強力偵辦，綠營卻較少受查，因而被批評有雙標與政治選擇性執法。

投票 民進黨 賴清德

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