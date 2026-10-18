我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

高雄拚場 韓國瑜送柯志恩滷肉飯、礦泉水 小英幫賴瑞隆站台

台灣新聞組／高雄18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）昨天在對手賴瑞隆本命區，舉辦「廟口開講」，從立法...
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）昨天在對手賴瑞隆本命區，舉辦「廟口開講」，從立法院長韓國瑜（右）手中接下象徵苦民所苦的滷肉飯和礦泉水。（記者石秀華／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄市長選戰升溫，賴瑞隆與柯志恩分別在鳳山、小港造勢，蔡英文、韓國瑜等重量級人物站台，雙方圍繞城市建設、中央地方合作與過去施政成敗激烈攻防。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨晚在鳳山舉行競總成立大會，「貓派」大咖前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台，前市長謝長廷、市長陳其邁到場，拚穩健傳承民進黨第四棒。國民黨市長參選人柯志恩昨晚在小港舉辦廟口音樂會，請出「禿子」立法院長韓國瑜相挺，柯強調蹲點四年，這次可以把高雄贏回來。

柯志恩日前首場造勢從鳳山出發，賴瑞隆昨也在鳳山造勢，打造宛如演唱會的粉紅色舞台。蔡英文宣布接下競總榮譽主委，要支持者「不要漏氣」，還教賴瑞隆爭取高雄建設，學陳其邁不斷打電話給總統就對了，還承諾「高雄需要幫忙，我就會來」。蕭美琴喊中央地方連線「雙賴雙贏」。

謝長廷指出，民進黨在高雄執政廿餘年，期待隆捲風帶領城市向前。陳其邁再提韓國瑜遭罷免高雄市長的紀錄說，高雄曾選錯人，前後共投三次票，付出慘痛代價，選對人才能走對的路，籲大家一次就蓋對。

賴瑞隆說，「隆捲風是要吹走傷害高雄的風」，批柯志恩配合國民黨修財劃法，讓高雄損失近台幣200億元，要高雄扛起產業又阻擋建設；他說，前三棒市長改變高雄命運，他接棒讓高雄繼續進步發展。

柯志恩昨直搗賴瑞隆本命區，在小港鳳儀宮舉辦廟口音樂會，韓國瑜溫暖站台。韓回到熟悉的高雄，聽到現場民眾歡呼一度哽咽，韓國瑜送給柯志恩「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」，傳遞韓流精神。

韓粉昨一早就到鳳儀宮，晚間柯韓攜手進場，全場嗨爆狂揮舞國旗，喊「凍蒜！加油！」。韓國瑜說，看到這幕讓他想到2018年，全高雄像100度開水「強強滾」，大家這麼熱情，把希望、理想跟期待放在柯志恩身上，相信她有機會把高雄帶好。

韓國瑜說，高雄有陸海空港，全台最具競爭力、爆炸力，要大力招商引資，讓高雄孩子不必到外地討生活；柯志恩有國際觀、重教育，「我人離開高雄，時常想著高雄，如果高雄衝不起來，實在嚥不下這口氣」；柯志恩則承諾，會用顧家庭的心情來照顧高雄這個大家庭。

柯志恩說，高雄曾給過韓國瑜最大的支援，但也給國民黨最大的教訓，她謹記在心，就算敗選也不曾離開；韓國瑜重提當年副市長李四川在高雄市府一年半，修了600條馬路、清理水溝2000公里，還挖開衛生下水道，調小山貓下去一寸寸清理阻塞，讓登革熱病例從幾千變成零。

韓國瑜說，高雄已經滾燙起來，他要呼籲支持者在高雄支持柯志恩，並將力量投射新北市，全力支持李四川。

前總統蔡英文（右）與副總統蕭美琴（左）一同牽起民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）的...
前總統蔡英文（右）與副總統蕭美琴（左）一同牽起民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）的手，呼籲選民支持，綠營在高雄長期執政，力拚下一棒。記者郭韋綺／攝影【作者：楊宗穎，日期：2026-10-18，數位典藏序號：20261017235010529】

精華 FAQ

  • 賴瑞隆競總成立大會在鳳山登場，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前市長謝長廷與市長陳其邁都到場站台，展現民進黨整合力，主打穩健傳承與接棒高雄。

  • 柯志恩選在小港舉辦廟口音樂會，等於直搗賴瑞隆本命區，並請出韓國瑜相挺。現場韓粉熱情高喊凍蒜，營造2018年韓流再起的氛圍。

  • 賴瑞隆批評國民黨配合修財劃法，讓高雄損失近200億元；韓國瑜則強調高雄具港口優勢、應招商引資。兩陣營都訴求建設、傳承與讓高雄再進步。

韓國瑜 陳其邁 蔡英文

上一則

台中刑大抓製毒男 做筆錄畫面竟無聲 法院依違反程序判無罪

下一則

退房有菸味 旅館櫃台人員逕自刷客人卡索賠 遭判刑

延伸閱讀

岡山複製韓流 柯志恩淚喊「我輸過，我留下來拚下去」

岡山複製韓流 柯志恩淚喊「我輸過，我留下來拚下去」
港都選戰 雙柯喊下架新潮流 雙賴回嗆「不懂高雄人」

港都選戰 雙柯喊下架新潮流 雙賴回嗆「不懂高雄人」
高雄6大票倉 柯志恩、賴瑞隆爭關鍵140萬票

高雄6大票倉 柯志恩、賴瑞隆爭關鍵140萬票
支持度拉近 綠急固盤防柯志恩變韓流

支持度拉近 綠急固盤防柯志恩變韓流

熱門新聞

立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台