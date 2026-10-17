滿65歲免健保費 台立院三讀 衛部：加重年輕世代負擔

藍白16日在立法院聯手修法通過讓65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 立法院藍白聯手三讀通過老人免繳健保費修法，65歲以上符合條件者由中央補助；衛福部則警告將增加年輕世代與財政負擔，並引發憲政爭議。

藍白趕在重陽節前送大禮，昨在立法院會聯手三讀修正通過老人福利法第22條，讓65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保 費，由中央機關補助。

民眾黨團估超過400萬人受惠，以每名長者每月補助826元（台幣，下同）計算，每年增加支出約近360至380億元。民眾黨團表示，此次修法，老人健保給付僅占明年總預算3兆9000億元的1%，財源並未造成困難；此次修法建立全國一致的標準，可降低三明治世代的經濟負擔。

國民黨和民眾黨立法院黨團前年先後提案修法，完成初審後，因醫界反彈，加上藍營內部缺乏共識，國民黨團踩煞車。白營本會期捲土重來，民眾黨團八位立委前晚輪流駐守議場門口，爭取昨天院會第一個送案排審拚三讀。

在藍白人數優勢下，以60票贊成、39票反對，通過藍白的再修正動議。

但行政院長卓榮泰表示，已向立法院長韓國瑜 表達，修法涉及《憲法》第70條及《預算法》第91條，應先經兩院院長討論，但立法院仍完成三讀，行政院對此感到遺憾。行政院發言人李慧芝表示，行政院收到法案後，將邀集專家學者研議，並在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

此次修法，將現行各縣市補助門檻不一的作法，改為由中央補助全額健保費且全國一致。主計總處初估，依據衛福部先前試算，這項老人健保補助所需經費約388億元。

衛福部長石崇良批評，此舉恐加重年輕世代負擔，未來每人1年要多付3000元，並質疑是否還有更多「違章建築」干擾運作，強調健保需要穩定制度。

石崇良強調，經過試算，若將補助經費轉嫁給15至64歲主要健保付費人口，平均每人1年將增加3000多元；如果改由政府稅收支付，則等於讓納稅家庭共同承擔，平均每戶每年增加8000多元。

石崇良也提醒，前述這兩項數字，是不同財源安排下的估算，並非已確定向民眾加收的費用。

衛福部社保司長張鈺旋表示，全台約485萬名長者中，約403萬人符合立院通過法案的資格，占比高達83%。初估政府每年需編列約400億元補助，2029年將增至444億元，2049年更達629億元，恐嚴重排擠其他社福及公共建設預算。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，同為長者，居住縣市不同，享有不同補助，修法後由中央負擔長者健保費，不僅減輕長輩負擔，也能減少青壯年家庭的經濟壓力。民眾黨立委邱慧洳指出，老人健保給付僅占明年總預算的1%，政府沒有理由對長輩吝嗇。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄質疑，這涉及財政重大支出，財源要講清楚，立法院要取代行政院，還涉及兩院權限爭議。

此外，對於在野推動將普發現金2萬元逕付二讀，卓榮泰揚言，在野黨敗壞國家的財政，「行政院的作法只有一種」，暗示將不副署。

對於卓榮泰的評論，韓國瑜辦公室沒有回應。許宇甄表示，卓榮泰才是毀憲的劊子手，賴清德總統就是背後的黑手。

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