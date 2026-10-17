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長者健保補助 綠營不同調 卓榮泰轟違憲 地方參選人支持

台灣新聞組／台北17日電
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民進黨彰化縣長參選人陳素月最早拋出六十五歲以上長者免健保費政見。她缺席立法院16...
民進黨彰化縣長參選人陳素月最早拋出六十五歲以上長者免健保費政見。她缺席立法院16日的表決，遭對手齊轟打假球。(圖／取自陳素月臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

立法院通過長者健保費由中央補助後，卓榮泰強烈批評違憲，綠營中央與地方態度不一，部分參選人支持全免，地方首長則多表樂觀其成。

立法院昨三讀通過長者健保費將由中央補助，綠營內部態度分歧，凸顯微妙氛圍。行政院長卓榮泰砲火全開，點名抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲；民進黨立法院黨團開放立委投票，準備要投入地方選舉的立委均缺席未投票；綠營執政的嘉義縣、台南市則是樂觀其成。

卓榮泰昨晚受訪表示，這將增加政府每年400億元預算，隨著高齡化，以後每年增加速度會非常大，將讓負擔健保的青壯族群負擔更大，造成世代更不公平；同時，會影響政府預算，排擠其他公共服務。

卓榮泰說，他昨天上午在立法院請韓國瑜務必遵守憲法第70條及預算法第91條；立委所提的法案，若大幅增加歲出，必須先徵詢政院意見，指出彌補資金之財源，必要時要同時修法；立院兩年多來，從不遵循法律精神；「今天仍強行通過，完全不來徵詢行政院。」

卓榮泰強調，他要求韓國瑜，這個徵詢是「院長與院長之間正式的協商」，非常遺憾韓國瑜無視憲法，藐視法律；行政院表達最大的遺憾，和最強烈的抗議。

對於這項修正案，地方政府不分藍綠多表支持，綠營首長也樂觀其成，嘉義縣長翁章梁指出，若經費由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力；台南市府也稱，可讓市府有更多資源投入其他弱勢照顧。

目前全國已有超過半數縣市補助長者健保費，今年綠營參選縣市首長者，包括彰化縣的陳素月、台南市的陳亭妃、新竹市的莊競程、桃園市的黃世杰與雲林縣的劉建國等人政見，更都提及長者健保費全免，且未列排富門檻。爭取連任的屏東縣長周春米也提出明年起，補助65歲長者健保費等政策。

陳亭妃昨表示，台南市已實施65歲以上長者免健保費，未來她會加碼不排富，讓所有長者都享有政府照顧。民進黨桃園市長參選人黃世杰提出65歲以上長者健保費全面補助，競辦表示尊重立院修法，他若當選會執行。

陳素月早在今年6月就拋出彰化縣65歲以上長者免健保費政見，國民黨對手魏平政及無黨籍的邱建富隨後跟進。不過，昨天立法院表決此議案時陳素月卻缺席，魏、邱兩人齊轟陳素月是在「打假球」。陳素月則未回應。

劉建國說，他支持長者健保費免繳，但地方政府因財劃法修正後財源增加，應自行負擔，不應要求中央埋單。

綠營參選嘉義市長的王美惠說，現行各縣市長者健保費補助標準不一，值得檢討，應兼顧公平與財政負擔。缺席投票的她強調立場與立院民進黨團相同，長者獲得照顧，也要避免財政負擔轉嫁其他世代。

至於目前已補助長者健保費的縣市，嘉義縣長翁章梁說他樂觀其成，惟實際補助資格及實施方式，應以中央正式公布法規及配套措施為準。他指出，此次修法若由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力。台南市府同樣表示正面支持，若長者健保費改由中央支應，可讓市府有更多財政空間，擴大及深化對其他弱勢族群與不同社福身分者的照顧。

新北市表示樂觀其成，未來中央新制上路後，市府會配合相關規定辦理，讓更多長輩受到照顧。

桃園市府也強調，政府對經濟弱勢長者的照顧，不應因居住地不同而有差別待遇。

精華 FAQ

  • 修法重點是將長者健保費改由中央補助，等於把原本部分由地方或個別縣市負擔的費用，轉由中央統一承擔，藉此擴大長者受惠範圍並減輕地方財政壓力。

  • 卓榮泰認為此案每年將增加政府約400億元支出，未來隨高齡化還會持續攀升，恐加重青壯世代負擔並排擠其他公共服務，因此批評立院程序與內容都違憲。

  • 部分參選人主張長者健保費全免並無排富，展現照顧老人政見；但也有人強調應兼顧公平與財政負擔，認為中央全額負擔可行，但仍需配套與財源規劃。

卓榮泰 健保 韓國瑜

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