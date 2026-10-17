長者健保補助 綠營不同調 卓榮泰轟違憲 地方參選人支持
立法院通過長者健保費由中央補助後，卓榮泰強烈批評違憲，綠營中央與地方態度不一，部分參選人支持全免，地方首長則多表樂觀其成。
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立法院通過長者健保費由中央補助後，卓榮泰強烈批評違憲，綠營中央與地方態度不一，部分參選人支持全免，地方首長則多表樂觀其成。
立法院昨三讀通過長者健保費將由中央補助，綠營內部態度分歧，凸顯微妙氛圍。行政院長卓榮泰砲火全開，點名抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲；民進黨立法院黨團開放立委投票，準備要投入地方選舉的立委均缺席未投票；綠營執政的嘉義縣、台南市則是樂觀其成。
卓榮泰昨晚受訪表示，這將增加政府每年400億元預算，隨著高齡化，以後每年增加速度會非常大，將讓負擔健保的青壯族群負擔更大，造成世代更不公平；同時，會影響政府預算，排擠其他公共服務。
卓榮泰說，他昨天上午在立法院請韓國瑜務必遵守憲法第70條及預算法第91條；立委所提的法案，若大幅增加歲出，必須先徵詢政院意見，指出彌補資金之財源，必要時要同時修法；立院兩年多來，從不遵循法律精神；「今天仍強行通過，完全不來徵詢行政院。」
卓榮泰強調，他要求韓國瑜，這個徵詢是「院長與院長之間正式的協商」，非常遺憾韓國瑜無視憲法，藐視法律；行政院表達最大的遺憾，和最強烈的抗議。
對於這項修正案，地方政府不分藍綠多表支持，綠營首長也樂觀其成，嘉義縣長翁章梁指出，若經費由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力；台南市府也稱，可讓市府有更多資源投入其他弱勢照顧。
目前全國已有超過半數縣市補助長者健保費，今年綠營參選縣市首長者，包括彰化縣的陳素月、台南市的陳亭妃、新竹市的莊競程、桃園市的黃世杰與雲林縣的劉建國等人政見，更都提及長者健保費全免，且未列排富門檻。爭取連任的屏東縣長周春米也提出明年起，補助65歲長者健保費等政策。
陳亭妃昨表示，台南市已實施65歲以上長者免健保費，未來她會加碼不排富，讓所有長者都享有政府照顧。民進黨桃園市長參選人黃世杰提出65歲以上長者健保費全面補助，競辦表示尊重立院修法，他若當選會執行。
陳素月早在今年6月就拋出彰化縣65歲以上長者免健保費政見，國民黨對手魏平政及無黨籍的邱建富隨後跟進。不過，昨天立法院表決此議案時陳素月卻缺席，魏、邱兩人齊轟陳素月是在「打假球」。陳素月則未回應。
劉建國說，他支持長者健保費免繳，但地方政府因財劃法修正後財源增加，應自行負擔，不應要求中央埋單。
綠營參選嘉義市長的王美惠說，現行各縣市長者健保費補助標準不一，值得檢討，應兼顧公平與財政負擔。缺席投票的她強調立場與立院民進黨團相同，長者獲得照顧，也要避免財政負擔轉嫁其他世代。
至於目前已補助長者健保費的縣市，嘉義縣長翁章梁說他樂觀其成，惟實際補助資格及實施方式，應以中央正式公布法規及配套措施為準。他指出，此次修法若由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力。台南市府同樣表示正面支持，若長者健保費改由中央支應，可讓市府有更多財政空間，擴大及深化對其他弱勢族群與不同社福身分者的照顧。
新北市表示樂觀其成，未來中央新制上路後，市府會配合相關規定辦理，讓更多長輩受到照顧。
桃園市府也強調，政府對經濟弱勢長者的照顧，不應因居住地不同而有差別待遇。
修法重點是將長者健保費改由中央補助，等於把原本部分由地方或個別縣市負擔的費用，轉由中央統一承擔，藉此擴大長者受惠範圍並減輕地方財政壓力。 卓榮泰認為此案每年將增加政府約400億元支出，未來隨高齡化還會持續攀升，恐加重青壯世代負擔並排擠其他公共服務，因此批評立院程序與內容都違憲。 部分參選人主張長者健保費全免並無排富，展現照顧老人政見；但也有人強調應兼顧公平與財政負擔，認為中央全額負擔可行，但仍需配套與財源規劃。
精華 FAQ
修法重點是將長者健保費改由中央補助，等於把原本部分由地方或個別縣市負擔的費用，轉由中央統一承擔，藉此擴大長者受惠範圍並減輕地方財政壓力。
卓榮泰認為此案每年將增加政府約400億元支出，未來隨高齡化還會持續攀升，恐加重青壯世代負擔並排擠其他公共服務，因此批評立院程序與內容都違憲。
部分參選人主張長者健保費全免並無排富，展現照顧老人政見；但也有人強調應兼顧公平與財政負擔，認為中央全額負擔可行，但仍需配套與財源規劃。
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