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冷眼集/賴政府普發現金享經濟紅利 在野推民生法案卻被抹黑

記者蔡晉宇
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立法院會16日三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第二十二條，國民黨立委舉...
立法院會16日三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第二十二條，國民黨立委舉標語在議場合照。(記者曾原信／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評賴政府對普發現金、免健保費等民生政策採雙重標準，凡民進黨主張即稱福國利民，在野提出則被抹黑為亂政或陰謀。

又一項以「AI紅利」之名發出的福利政策16日在立院三讀，65歲以上長者將排富免健保費。朝野在九合一選前競相政策買票，固然都有可議之處，但民進黨挾著中央執政，只有自己提出的紅利才是福國利民，在野黨提出的一律是毀憲亂政，顯然更加邏輯錯亂。

民眾顯然不陌生，一模一樣的劇情在先前普發現金時就演過了。當在野黨喊普發現金時，賴清德總統稱不如補助台電，完全沒必要；民進黨台北市長參選人沈伯洋也說這是「共產黨的招，先窮台，再統一」。換成賴政府普發現金時卻出現完全相反論述。

行政院長卓榮泰16日也急跳腳，再度批評普發2萬逕付二讀是敗壞國家財政。前後對照下，結論很清楚，只要民進黨當下反對，那就是「阿共的陰謀」、「不顧國家財政」；只要民進黨主張的通通「福國利民」。朝野共推福國利民法案本是全民之福，一旦成了為選票開支票，政策是否務實、能否落實，已非政治人物最在意的事。朝野都清楚，法案能不能執行是一回事，能否在選前搶到「替人民爭取」話語權，才是關鍵。

長者免健保費又是一例，賴政府自知這回「放紅利」的話語權被在野黨搶先一步，只好再使出抹黑舊招。衛福部長石崇良跳出來恐嚇全民，指恐引發世代不公、排擠社福預算，萬萬不可；至於為什麼補助健保費不屬於「AI紅利」範疇，全無交代。

卓榮泰16日晚加碼將砲口對準在野黨，發言內容千篇一律，無視憲法、藐視法律等；卻都沒回答到一個簡單的核心問題，為何連社福政策都是「綠能你不能」？

賴政府從普發現金、少子女化新戰略、軍公教加薪，到一波波的國旅補助與文化幣擴大，這些政策被包裝成「大福利時代」，與台灣經濟榮景相唱和，在在暗示只要票投民進黨，政府就會為人民的生活創造小確幸，和選舉掛鉤的政治算計再清楚不過。

但在一般民眾看來，哪些項目才稱得上是「AI紅利」，竟只能由民進黨認定，代表多數民意的國會完全被無視；卓榮泰口中的那句「行政院的做法只有一種」，不僅坐實了賴政府的對抗執政風格，也又一次自證了「民主、民主，民進黨作主」的諷刺。

精華 FAQ

  • 文章認為賴政府對民生政策採取明顯雙重標準，凡是民進黨主導的措施就包裝成福國利民；若由在野黨提出，則常被批評為毀憲亂政或破壞財政。

  • 文中點名普發現金、65歲以上長者排富免健保費、少子女化新戰略、軍公教加薪，以及國旅補助與文化幣擴大等，認為都被包裝成爭取選票的福利措施。

  • 作者認為行政院與衛福部的批評沒有回答核心問題，只是不斷用憲法、財政與世代不公等說法壓制在野提案，反而凸顯民進黨只准自己主張紅利的矛盾。

沈伯洋 賴清德 共產黨

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