沈伯洋：樹木阻隔「條通」撕負面標籤 蔣萬安：不能只憑想像

警方日前在台北市中山區新生北路二段接近長安東路口處設點攔檢，該處緊鄰高架道路匝道，以及飲酒長所林立的條通商圈。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋提出以樹木與車架改善條通形象，遭蔣萬安質疑缺乏現實考量；同時，松山機場遷建議題也因國防、醫療與中央協調問題引發激烈攻防。

首都之戰攻防激烈，民進黨 台北市長參選人沈伯洋 談到如何撕掉北市條通文化的負面標籤時，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」，安全感會提高，負面印象就會降低。台北市長蔣萬安 反問，這是他自己突發的想法？還是認真、很嚴肅要提出的解決方案？對各項市政問題，絕不是像沈委員所目前想像，或是用嘴巴上說的。

沈伯洋前天辦「市長，你給我聽好了！」肥皂箱最終場，有人詢問，中山北路跟林森北路的條通文化被貼負面標籤，怎樣保留它是特別文化，也不要被貼負面標籤？沈伯洋直言，經過的人常常看到臨檢或大家在外面喧嘩、抽菸，很容易會有這樣的印象。

沈伯洋說，假設執法時要確保人行道走過去的感受是明亮，不要讓大家覺得走在那邊擁擠，可以來規畫且不難，如果哪裡有熱點，比如每次比較容易產生爭執等，可用車架或樹木做實體阻隔，即使那邊被認為是熱點，走過去的人會覺得是區隔，安全感會提高，負面印象就會降低。

媒體昨問到沈主張在條通用樹木跟車架來阻隔時，蔣萬安反問，這是他自己突發的想法，還是說真的很嚴肅要提出的解決方案？對各項市政問題，絕不是像沈委員所目前想像，或是用嘴巴上說的，而是要真的了解現實狀況，是不是真的能夠落實在整個市政當中。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，條通街區巷弄空間有限，行人通行、車輛往來、店家出入及消防救災，都必須兼顧。沈伯洋主張增加實體阻隔，要放在哪裡、占多少空間？安全感還沒增加，通行會不會先受影響？呼籲沈先了解街區條件，否則「市長，你給我聽好了」活動，恐怕只會淪為「市民，你聽我瞎扯」。

另外，台北市長蔣萬安提出遷建松山機場引發朝野攻防。民進黨市長參選人沈伯洋昨表示，國防、救災、醫療後送等若無法解決，會付出更高成本。交通部長陳世凱暗諷，有些事與其用想像，倒不如跟專業單位討論。回擊交通部說評估就要20年，蔣萬安昨表示，「我看的是第一天」，跨出第一步，面對困難克服問題，終究可以達成。

蔣萬安昨天接受廣播專訪時，捍衛其主張，他說，第一次有現任市長願遷移松機，且這是民進黨20年以上主張；他很願意跟中央坐下來，務實面對，克服問題。

蔣萬安表示，松機遷移可帶來非常多好處，遷移後打造ＡＩ園區，形成產業聚落，匯聚國內外人才，刺激消費；稅收提高後，投入公共服務，全面提升生活品質，這對城市發展很重要。

蔣萬安說，ＡＩ需能源，產業需電力，民進黨連長期主張的非核家園都可以調整，何況輝達來了的ＡＩ需求；同理，松機遷移也能克服一切困難，打通產業廊帶。

沈伯洋指出，松機15分鐘車程內有九家重要醫院；松機很大部分是中央的，需要跟中央協調，國防、國安、商務、醫療後送、救災等配套都很重要。

國防部長顧立雄表示，松機是國防重要的中樞防衛節點，替代設施的可行性及任務銜接都必須審慎評估。

陳世凱表示，松機遷建工作幾乎由中央負責，北市府應該沒有任何工作；中央各部會的評估都還沒啟動，他建議蔣萬安跟交通部討論，到目前為止，蔣萬安連一個公文都沒有發。

衛福部長石崇良則說，離島後送重症患者主要靠定翼機，降落在松山機場，對病人或隨行者都較安全。