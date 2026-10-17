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沈伯洋：樹木阻隔「條通」撕負面標籤 蔣萬安：不能只憑想像

台灣新聞組／台北17日電
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警方日前在台北市中山區新生北路二段接近長安東路口處設點攔檢，該處緊鄰高架道路匝道...
警方日前在台北市中山區新生北路二段接近長安東路口處設點攔檢，該處緊鄰高架道路匝道，以及飲酒長所林立的條通商圈。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋提出以樹木與車架改善條通形象，遭蔣萬安質疑缺乏現實考量；同時，松山機場遷建議題也因國防、醫療與中央協調問題引發激烈攻防。

首都之戰攻防激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋談到如何撕掉北市條通文化的負面標籤時，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」，安全感會提高，負面印象就會降低。台北市長蔣萬安反問，這是他自己突發的想法？還是認真、很嚴肅要提出的解決方案？對各項市政問題，絕不是像沈委員所目前想像，或是用嘴巴上說的。

沈伯洋前天辦「市長，你給我聽好了！」肥皂箱最終場，有人詢問，中山北路跟林森北路的條通文化被貼負面標籤，怎樣保留它是特別文化，也不要被貼負面標籤？沈伯洋直言，經過的人常常看到臨檢或大家在外面喧嘩、抽菸，很容易會有這樣的印象。

沈伯洋說，假設執法時要確保人行道走過去的感受是明亮，不要讓大家覺得走在那邊擁擠，可以來規畫且不難，如果哪裡有熱點，比如每次比較容易產生爭執等，可用車架或樹木做實體阻隔，即使那邊被認為是熱點，走過去的人會覺得是區隔，安全感會提高，負面印象就會降低。

媒體昨問到沈主張在條通用樹木跟車架來阻隔時，蔣萬安反問，這是他自己突發的想法，還是說真的很嚴肅要提出的解決方案？對各項市政問題，絕不是像沈委員所目前想像，或是用嘴巴上說的，而是要真的了解現實狀況，是不是真的能夠落實在整個市政當中。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，條通街區巷弄空間有限，行人通行、車輛往來、店家出入及消防救災，都必須兼顧。沈伯洋主張增加實體阻隔，要放在哪裡、占多少空間？安全感還沒增加，通行會不會先受影響？呼籲沈先了解街區條件，否則「市長，你給我聽好了」活動，恐怕只會淪為「市民，你聽我瞎扯」。

另外，台北市長蔣萬安提出遷建松山機場引發朝野攻防。民進黨市長參選人沈伯洋昨表示，國防、救災、醫療後送等若無法解決，會付出更高成本。交通部長陳世凱暗諷，有些事與其用想像，倒不如跟專業單位討論。回擊交通部說評估就要20年，蔣萬安昨表示，「我看的是第一天」，跨出第一步，面對困難克服問題，終究可以達成。

蔣萬安昨天接受廣播專訪時，捍衛其主張，他說，第一次有現任市長願遷移松機，且這是民進黨20年以上主張；他很願意跟中央坐下來，務實面對，克服問題。

蔣萬安表示，松機遷移可帶來非常多好處，遷移後打造ＡＩ園區，形成產業聚落，匯聚國內外人才，刺激消費；稅收提高後，投入公共服務，全面提升生活品質，這對城市發展很重要。

蔣萬安說，ＡＩ需能源，產業需電力，民進黨連長期主張的非核家園都可以調整，何況輝達來了的ＡＩ需求；同理，松機遷移也能克服一切困難，打通產業廊帶。

沈伯洋指出，松機15分鐘車程內有九家重要醫院；松機很大部分是中央的，需要跟中央協調，國防、國安、商務、醫療後送、救災等配套都很重要。

國防部長顧立雄表示，松機是國防重要的中樞防衛節點，替代設施的可行性及任務銜接都必須審慎評估。

陳世凱表示，松機遷建工作幾乎由中央負責，北市府應該沒有任何工作；中央各部會的評估都還沒啟動，他建議蔣萬安跟交通部討論，到目前為止，蔣萬安連一個公文都沒有發。

衛福部長石崇良則說，離島後送重症患者主要靠定翼機，降落在松山機場，對病人或隨行者都較安全。

精華 FAQ

  • 他認為條通常因臨檢、喧嘩與抽菸等景象，讓路人形成負面印象；若透過明亮的人行環境與實體區隔，可降低擁擠感並提升安全感。

  • 蔣萬安認為，條通巷弄空間有限，還要兼顧行人、車輛、店家與消防救災，沈的方案若未先了解現場條件，就可能只是想像中的做法。

  • 爭議焦點在國防、國安、醫療後送與救災需求，且遷建多由中央主導；交通部也表示相關評估尚未啟動，顯示協調與可行性仍待釐清。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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