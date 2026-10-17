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岡山複製韓流 柯志恩淚喊「我輸過，我留下來拚下去」

記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄17日電
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「漢子」新北市長侯友宜（前左一）、「燕子」台中市長盧秀燕（前右一）16日南下高雄...
「漢子」新北市長侯友宜（前左一）、「燕子」台中市長盧秀燕（前右一）16日南下高雄與立法院前院長王金平（前左二）一同為柯志恩（前右二）站台，北中南連線拚選戰氣勢，柯志恩一度激動落淚。（記者巫鴻瑋／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

柯志恩在高雄岡山舉辦造勢晚會，侯友宜、盧秀燕同台助講，她以落淚談話與人口流失、資源分配爭議，強調留在高雄拚戰，並主打普發現金2萬元訴求。

國民黨高雄市長參選人柯志恩「三山造勢」第二場昨晚在北高雄岡山舉行，「漢子」新北市長侯友宜、「燕子」台中市長盧秀燕合體推薦，與柯志恩北中南連線。現場支持者拉黃布條，高呼「有一種喜歡，叫光榮高雄」，柯接受女兒上台獻花時，提及「我輸過我留下來拚下去」激動落淚。柯志恩嗆行政院，若反對普發現金2萬元(台幣，下同，約616美元)台幣還稅於民，就用選票教訓民進黨。

高雄政壇流傳「得三山者得天下」，柯志恩循八年前「韓流」模式，9月19日鳳山大造勢後，昨晚在岡山河堤公園舉辦大岡山勝利晚會。

競總主委、立法院前院長王金平表示，現在教育亂了套，學生沒有服從老師，很多家長為小孩抗議，老師都沒信心好好教書；賴清德總統承認台灣的教育需要改革，教育亂象需要教育心理學博士柯志恩來改革，帶領高雄成為教育城市。

侯友宜指柯志恩四年來留在高雄打拚，不是「沾醬油」就離開，有女性溫柔的心，又有男性堅毅、肯做事特質；他自己是「南部囝仔」，警察出身、做事只問對錯，希望大家選人不選黨，只要選對人，做事就順利。

盧秀燕提兩大理由推薦柯志恩。首先是柯志恩深愛高雄，敗選後沒離開，不像有些候選人是有錢人家的孩子，資源準備得好好的，只要等著什麼都有，暗諷背靠新潮流系統的民進黨對手賴瑞隆；其次，失敗過的人會更珍惜，就像高雄市長陳其邁曾跌倒，所以當選後很打拚，只要給柯志恩機會，會比任何人更支持高雄。

柯志恩壓軸登場，她質疑過去六年高雄人口流失6萬4000人，「為何高雄這麼好還留不住人」？民進黨執政差不多40年，投資都在原來的高雄市；原縣區出現美濃大峽谷、和山光電場及月世界垃圾山，汙染都在原高雄縣區，這樣公平嗎？前鎮漁港81億元建設很好，但已經完成29年的興達港有人在乎嗎？

柯志恩表示，國民黨把民生放第一位，昨將普發現金2萬元的法案逕付二讀，拚年底前通過，要把AI紅利歸給人民，不要放進新潮流綠油油的口袋；她還嗆，行政院若再不副署，就要用選票教訓民進黨，讓他們下台一次，否則他們不知如何反省。

精華 FAQ

  • 這場岡山造勢被視為國民黨在高雄複製「韓流」的動員模式，藉由侯友宜、盧秀燕北中南連線站台，強化柯志恩在高雄的聲勢與在地深耕形象。

  • 柯志恩提到「我輸過我留下來拚下去」，回顧自己敗選後仍留在高雄投入選戰，藉此訴諸支持者情感，強調自己不是選完就走的人。

  • 她一方面批評高雄人口流失與原縣區資源不均，另一方面主張國民黨推動普發現金2萬元，認為應把AI紅利還給人民，並警告行政院若不副署就用選票回應。

侯友宜 國民黨 盧秀燕

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