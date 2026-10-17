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官僚傳染病 小小僑委會羞辱立委有樣學樣

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僑委會代理委員長李妍慧（右）16日至立法院外交及國防委員會備詢。（記者季相儒／攝...
僑委會代理委員長李妍慧（右）16日至立法院外交及國防委員會備詢。（記者季相儒／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指僑委會以7行138字回應立院查詢，刻意迴避實質說明，被批評為藐視國會、官僚傲慢，並被視為可能傷害政府形象與選情。

人們以為，行政院長卓榮泰以「不副署」手段擱置法案，已是「官僚主義」傲慢的極致表現了；沒想到，小小的僑委會卻更勝一籌。立法院要求僑委會提供「因公出國考察費用報告」，該會送來的報告只有「七行，一三八個字」，大意是：本會出國只有「視察」、沒有「考察」，沒說出口的只差句「不予理會」。

僑委會不是不懂立法院在問什麼，卻故意咬文嚼字羞辱立委，表達「懶得理你」之意。前主委徐佳青剛因公器私用下台，代理主委李妍慧這回的表現，似乎在幫她報一箭之仇，把踢館立法院當成自己的戰績。這就是民進黨官員的倫理觀：「黨」的位階永遠高於「國家」，「個人情感」重要性永遠高於「體制尊嚴」。

問題是，稍早卓揆以徐佳青須注意「國人觀感與法律要求」，逼她下台；現在，李妍慧的作法，符合「國人觀感和法律要求」嗎？尤其正值選舉，僑委會如此傲慢惡搞，賴政府不怕影響政府形象和民進黨選情嗎？

官僚是一種「傳染病」，若不防堵，它就到處擴散。有藐視國會的行政院長，就會有藐視國會的官員，最後連僑委會這樣小小的部門也開始作威作福，你就知道代誌大條了！於是，大家又看到綠委賴惠員訓斥一○一董座賈永婕，批她穿著「不夠純樸」；對方解釋，她便回嗆「要再辯嗎？」

這樣的官僚，會服務人民嗎？(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 立法院要求僑委會提供「因公出國考察費用報告」，但僑委會只回了7行138字，並強調只有「視察」沒有「考察」，被解讀為刻意閃避問題、羞辱立委，因而引發爭議。

  • 作者認為僑委會明知立院在問什麼，卻故意咬文嚼字、表達不予理會的態度，屬於官僚傲慢的表現，也是在用機關權力對立法院示威。

  • 文章要傳達的是，若行政機關對國會監督抱持藐視心態，官僚作風就會擴散，從高層一路影響到各部會，最後傷害政府治理正當性與執政形象。

民進黨 卓榮泰

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