高雄6大票倉 柯志恩、賴瑞隆爭關鍵140萬票

藍營高雄市長參選人柯志恩日前到大立市場掃街，買菜婆媽上前和柯志恩寒暄。（圖／柯志恩團隊提供）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄市長選舉藍綠激戰，柯志恩與賴瑞隆分別搶攻6大票倉與各自優勢區，最終誰能拿下近140萬選民支持，將左右市府歸屬。

藍綠決戰高雄，國民黨市長參選人柯志恩蹲點四年再戰，民進黨參選人賴瑞隆有從中央到地方政府的力挺，兩人爭搶鳳山、三民二大票倉，柯在左營、楠梓要拚過半，賴要挺住立委本命區前鎮、小港。誰能入主高雄市府？就看這六區近140萬人。 賴瑞隆（右）16日在茂林區後援會成立大會，獲當地魯凱族人授予傳統英雄之名「Dakanow（達卡鬧）」。（圖／賴瑞隆競辦提供）

政界人士表示，高雄市一級戰區當屬人口最多的鳳山、三民。鳳山是高雄最大票倉、逾卅五萬人，閩南、外省、客家及原民都有，又有眷村聚落，2018年韓國瑜 三山造勢從鳳山出發，迅速席捲大高雄。

三民區人口次之，新舊選民交錯，綠營由議長康裕成號召小雞與賴瑞隆綑綁作戰。藍營則有資深議員扎根基層、柯志恩蹲點及里長歸隊搶票。

左營、楠梓是藍營防線，本屆市長選舉得票逼近五成，國民黨今年國慶升旗移師果貿社區舉行，黨主席鄭麗文親自催票，柯志恩串聯藍營女議員組「左楠女戰隊」拚陸戰。賴則透過農會系統鞏固基層，強化陸戰基盤。

前鎮、小港是賴瑞隆本命區，扶植賴連任三屆立委，但近來前鎮漁港改建爆爭議，大林蒲遷村民怨浮現，綠營私下稱「後院著火」，賴瑞隆則端出政績牌防守，反嗆柯志恩「為高雄爭取了什麼」，雙方駁火猛烈。 2026高雄市長關鍵決戰區政見對決 製表／徐白櫻、張議晨、郭韋綺、王昭月