僑委會出國報告僅1頁 還大片空白 朝野轟荒謬

僑委會代理委員長李姸慧則稱，沒有玩文字遊戲。(記者季相儒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 僑委會因公出國報告僅1頁且多處空白，引發朝野立委批評玩文字遊戲、輕忽國會監督；同時徐佳青涉濫用資源案的調查時程，也被質疑過長。

僑委會前委員長徐佳青遭控濫用公務資源請辭後，僑委會昨到立法院外交及國防報告「出國考察費用執行情形」，卻只給出一頁報告，又不認出國「考察」，未提供預算數字。在野黨立委批評，僑委會送「無字天書」報告荒謬至極，不尊重立法院，連民進黨 立委王定宇都直言，僑委會報告內容確實不適當。

立法院外交及國防委員會昨邀僑委會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」。不過，僑委會送出的執行情形表僅有一頁。僑委會也指出，因公出國預算類別分「視察」、「訪問」及「開會」三類，指歷年均未編列「考察」類別，亦無考察案件，最後就立院所詢問預算執行情況顯示空白。

外交及國防委員會本周輪值召委徐巧芯 表示，立院當初要求提供因公派員出國考察費用，指的是出國訪問的預算執行情形，認為僑委會玩文字遊戲。

國民黨立委徐巧芯質疑，僑委會15日到立法院報告，卻只給出一頁報告。(記者季相儒／攝影)

王定宇質詢時也表示，僑委會提出這樣的報告內容確實不適當，認為僑委會應該在事前溝通。

對朝野立委的批評，李姸慧堅稱沒玩文字遊戲，指僑委會從來就沒「考察」類別；僑委會副委員長賴麗瑩則表示「僑委會比較老實」，講考察，他們就針對考察回答，不過賴麗瑩也說，僑委會願提供出國預算的相關執行情況。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，僑委會送來一本大片空白的「無字天書」，荒謬至極，批僑委會拿空白紙張敷衍國會；國民黨文傳會主委陳以信則說，他從未看過如此離譜的僑委會報告，認為李妍慧竟讓如此敷衍的資料送進國會，根本是代理失職、不尊重國會，應立即公開道歉。

針對徐佳青被指濫用外館資源，李姸慧表示，已成立專案調查小組對相關指控展開調查。國民黨立委陳菁徽質詢時追問僑委會何時能提出調查報告，李妍慧說「應該不會到一年」。陳菁徽批評，「請辭不是免責，滅火不是結案」，難道僑委會要一年才能給調查報告？那就別怪國人質疑吃案，甚至擔心不久後又會看到華麗轉身的徐佳青。