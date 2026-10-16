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新聞眼/僑委會不認考察 前委員長徐佳青1個月跑7國 用什麼預算？

記者陳熙文
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立法院外交及國防委員會審查僑委會2025年第4季因公派員出國計畫考察費用執行情形...
立法院外交及國防委員會審查僑委會2025年第4季因公派員出國計畫考察費用執行情形表，但僑委會送交的資料僅有一頁。(記者季相儒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

僑委會因出國考察費用報告留白遭批傲慢，文章進一步追問徐佳青1個月跑7國的考察預算來源，質疑機關對國會監督採取敷衍態度。

僑委會15日至立法院報告出國計畫考察的費用執行情況，儘管前一天已被媒體爆出報告內容「留白」，但到當天上午開會前仍只給出一頁「空白內容」報告，也難怪被質疑傲慢、不尊重國會。

但僑委會真的不知立法院詢問的費用項目為何嗎？中央政府總預算列有八項差旅類別，其中就包含考察，並非預算的陌生字眼。況且，僑委會明明在同日的專報中彙整了2025年度到2026年度9月30日之間的因公出國案件數，顯然僑委會很清楚立法院想要監督的預算項目，可是依舊決定一意孤行。

其實，僑委會只要在開會前先與外交國防委員會溝通，提供所需的資料，就能輕鬆解決問題，僑委會卻非要硬碰硬，寧可舌戰群立委，也不願認錯，傲慢行徑令人不解。

更何況，僑委會當真不識「考察」兩字嗎？時任僑委會委員長徐佳青曾在今年7月28日的新聞稿中表示，她在4月22日到5月18日跑了7個國家，在歐洲「考察」許多台灣華語文學習中心。不知道徐佳青的「考察」用的是什麼預算，該分到哪一類、如何核銷？

僑委會依「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」訂定的「僑務委員會因公派員出國案件與經費管控要點」中，也將「前往考察國家有足資借鏡之處」列為因公出國編列預算的原則之一；但僑委會給立院的報告卻稱，「考察」是去借鏡、學習國外單位機構，僑委會歷來確實沒考察案件，難道僑委會自訂的管控要點，只是參考用？

徐佳青才因濫用公務資源爭議請辭，如今僑委會又以敷衍搪塞的態度，面對國會監督；如此傲慢的僑委會，恐將繼續招來負評。

精華 FAQ

  • 因為僑委會原本被要求說明出國計畫考察費用執行情況，卻只交出一頁幾乎空白的報告，讓外界質疑其傲慢、不尊重國會，也認為未配合監督需求。

  • 文章用徐佳青4月22日到5月18日赴7國考察歐洲華語文學習中心的例子，反問其行程究竟動用哪一類預算、如何核銷，質疑僑委會對「考察」定義前後不一。

  • 作者認為僑委會明知立院要監督的是哪些差旅與考察預算，卻拒絕提供資料，還與委員會硬碰硬，顯示其對國會監督態度消極，甚至連自訂管控要點都被質疑只是參考。

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