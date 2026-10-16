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蔣萬安秀公文：遷松機3年前已提 非臨時起意選舉操作

台灣新聞組／台北16日電
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台北市長蔣萬安昨列席行政院會後強調，北市府2023年8月就曾函文中央，盼將松機遷...
台北市長蔣萬安昨列席行政院會後強調，北市府2023年8月就曾函文中央，盼將松機遷移案納入後續思考。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安以2023年公文證明松機遷移非臨時起意，卓榮泰則要求北市補交近4年評估與討論資料，雙方對此展開攻防。

台北市長蔣萬安主張松山機場遷移，昨親自前往行政院會說明。蔣會後表示，北市府3年前就曾函文中央，盼將遷移案納入後續思考，並強調並非臨時起意選舉操作，松機遷移是「必須性的」，現在就應啟動評估。行政院長卓榮泰則表示，蔣萬安如今主張與4年前有巨大轉折，要求北市府提出過去4年相關評估與討論。

蔣萬安昨與桃園市長張善政、台中市副市長鄭照新連袂列席行政院會。蔣萬安會後出示公文表示，台北市在2023年8月曾回函中央，表達松機遷移有利台北市整體都市規畫發展，市民殷切期盼，請交通部將遷移案納入後續機場整體思考。

據轉述，張善政會中提及，行政院先前核定松機2040年整體規畫，將其定位成商務機場已出現限制，有必要重新檢視，若有機會遷移，從規畫到實際執行至少需要10年，應盡早著手，建議中央成立溝通平台展開前瞻性評估。

行政院發言人李慧芝指出，卓榮泰會中提到，「蔣市長的主張跟4年前相比有所不同，巨大轉折的原因為何？」，盼北市提供過去4年蔣萬安主持相關會議評估或討論，讓各部會參考討論。

交通部民航局副局長楊國峯說，民航局2023年提出松山機場規畫報告，有請北市府發表意見，北市府代表當年5月指出，以長期規畫角度，松機遷建有利台北市發展，建請納入整體思考，對民航局所提計畫「敬表尊重」。交通部官員指出，此後，北市府從未再與交通部或民航局討論松山機場遷建的問題。

會後媒體問蔣萬安，會不會覺得中央在敷衍，蔣說，公文2023年回覆，卓榮泰2024年才上任，可能公務繁忙沒有完全掌握，「我想我們就是持續一起共同來克服困難、往前推進。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨表示，前天在立院詢問蔣萬安提出政策前是否有和中央討論，得到否定的答案，「提出政策是好事，但應先討論才是正確的」，也應思考桃園機場第3跑道能否取代松機，能否互補。

「如果沈委員對客運量能都搞不清楚，不建議貿然批評。」蔣萬安回應，包括醫療後送、救災等，他多次表達願意保留直升機的運作空間，北北桃都可提供醫療服務，也可透過公路或高鐵做綠色通道緊急運送等；至於運量，交通部常次林國顯表達桃機客運可承載4800萬人次，第3航廈啟用後可達6、7000萬人次，絕對可以涵蓋松機560萬人次的需求。

另一方面，蔣萬安昨上民眾黨主席黃國昌直播專訪，黃直球對決鼠患、砍樹、營養午餐等議題，蔣一一說明闢謠。黃也代網友問，為何蔣都未感謝前市長柯文哲？蔣細數曾在各大場合特別感謝柯市長打下基礎，強調藍白在立院合作密切，希望一同對抗「鴨霸」民進黨；黃則強調，一定會支持國民黨提名的縣市長，說到做到。

精華 FAQ

  • 他在行政院會後出示2023年8月北市府回函中央的公文，內容提到松機遷移有利台北市都市規畫與發展，並請交通部納入後續整體思考，藉此反駁外界質疑。

  • 卓榮泰指出，蔣萬安如今的主張與4年前相比有巨大轉折，要求台北市政府提出過去4年相關評估、會議與討論資料，讓行政院及各部會能進一步參考與討論。

  • 張善政認為松機2040年整體規畫已出現限制，若有機會遷移，從規畫到執行至少需要10年，應盡早著手，並建議中央成立溝通平台，進行前瞻性評估。

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