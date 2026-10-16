松機遷移／卓榮泰拋質疑 3閣員舌戰蔣萬安

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 松山機場遷建議題在行政院會引爆朝野激辯，蔣萬安與張善政等人主張重新檢討定位，卓榮泰則率閣員質疑其可行性，最後未達共識。

松山機場遷移引發藍綠互槓，台北市長蔣萬安 昨有備而來，親赴行政院會與行政院長卓榮泰 當面討論，並與桃園市長張善政 、台中市副市長鄭照新聯手推進這項規畫。面對藍營諸侯來勢洶洶，除了卓榮泰親上火線拋出質疑，政委馬永成、交通部長陳世凱與國防部長顧立雄更輪番上陣，雙方激烈交鋒。

據了解，蔣萬安日前主動致電張善政，交換松機遷移意見，邀張一起列席行政院會。張善政認為藍綠政治攻防愈激烈，愈需提出客觀、務實見解，出席院會表達支持，也盼回歸政策討論，為後續中央與地方溝通保留空間。

昨行政院會進行到臨時動議時，蔣萬安率先發難，強調松機遷建是跨黨派共識，並引述陳水扁政府將台中水湳機場遷移的成功經驗，盼中央攜手地方共同合作；張善政接續指出，政院定調松機為首都商務機場已有缺點，中央應建立溝通平台重新檢討定位；鄭照新也對蔣的說法表達支持。

面對藍營攻勢，陳水扁昔日核心幕僚馬永成說，松機是全國性機場，牽涉北部救災、離島醫療後送及千萬人口的國防安全，要兼顧全國人民需求；陳世凱稱桃機已相當擁擠，若再承擔國內航線將有問題，還有備援、貨運議題，遷建評估至少需20年。

卓榮泰也說，蔣萬安如今態度與過去4年不同，詢問蔣當中有什麼轉折，也要蔣先交出4年來市政會議相關決議與討論。蔣萬安則反擊，AI浪潮已到來，正是關鍵時間點，且桃園機場第3航廈將啟用，配套成熟，松機遷移後用途也與過往不同，而醫療後送北市也能處理。

會議尾聲，顧立雄表示，蔣萬安將松南營區與松機混淆，也指遷到桃機絕非好主意。卓榮泰作結時重申，牽涉國家未來發展的公共建設，無論廢除、擴建或遷建政院都願意討論。最後，會議在中央地方互不退讓下，沒有共識收場。

整理包／蔣萬安拋遷松山機場 民進黨吵翻天 到底誰昨是今非