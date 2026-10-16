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松機遷移／全面圍蔣 民進黨棄守30年神主牌

記者 李承穎
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行政院前政務委員張景森曾示警，松機遷移不該「你贊成我就反對，你反對我就贊成」。（...
行政院前政務委員張景森曾示警，松機遷移不該「你贊成我就反對，你反對我就贊成」。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指民進黨針對蔣萬安提出松山機場遷建議題強力反擊，卻被質疑忽略自身長年支持立場，整場攻防更像是為政治操作而非實質討論。

台北市長蔣萬安赴行政院會提松山機場遷移，院長卓榮泰化身綠營名嘴，公開質疑蔣萬安為何有巨大轉折，民進黨臉書粉專加碼圍攻，渾然忘了這是民進黨長達30年主張，只為「全面圍蔣」。行政院前政委張景森日前示警松機遷移不該「你贊成我就反對，你反對我就贊成」，一語成讖。

蔣萬安15日耐心回應中央各部會，包括出示公文證明早在2023年8月，北市府就已正式回函中央，明確表示「松山機場遷建有利台北整體都市規畫發展」，並請交通部納入規畫。北市盤點AI產業用地，相關準備早已展開，絕非臨時起意。

反觀一向支持松機遷移的民進黨，瞬間轉彎成「最大反對黨」，民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑桃機無法承接松機旅客，民進黨臉書粉專加碼抨擊「平時大擺爛，選前才作秀」，卓榮泰要求北市府提供過去4年相關評估及會議資料，交通部稱保守估計恐需20年才能確認可行性，完全不願實質討論。

但是松機遷移早在前市長陳水扁任內就已評估，李應元、謝長廷、姚文智選市長也都主張遷移。難怪民進黨粉專湧入一片罵聲、諷刺賴政府，綠營喊松機遷建就是前瞻遠見，藍營提案就變選前作秀。綠營執政不積極規畫，還選擇性遺忘30年來主張。

力挺松機遷建的張景森日前提出，包括桃園機場承接運量、離島交通安排、國安與軍事功能是否仍然不可替代等問題，都應重新評估，甚至說「黨派問題不該變成選舉操作」，自己人的話言猶在耳。

可悲的是卓榮泰不僅把不副署武器化，現在為了「維持洋流」，「全面圍蔣」成全黨和賴政府至高原則，執政黨為反而反，繼拋棄非核家園、台獨，如今再丟掉松機遷移神主牌。

整理包／蔣萬安拋遷松山機場 民進黨吵翻天 到底誰昨是今非

精華 FAQ

  • 文中認為，卓榮泰與民進黨把蔣萬安提出的松機遷建拿來集中火力批評，重點不在政策本身，而在政治攻防，目的被解讀為要對蔣萬安形成「全面圍攻」效果。

  • 蔣萬安強調北市府早在2023年8月就正式回函中央，表明松山機場遷建有利台北都市規畫，並請交通部納入規畫，表示相關準備已展開，並非臨時起意。

  • 文章批評民進黨從過去支持松機遷建，轉而反對蔣萬安提出的同一議題，形同為反而反，甚至遺忘陳水扁以來多位綠營人士曾主張遷建的歷史。

民進黨 蔣萬安 卓榮泰

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