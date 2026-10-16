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北市長電視辯論 首場定10月31日

記者洪子凱邱書昱林佳彣／台北16日電
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台北市長電視辯論首場定在10月31日，台北市長蔣萬安表示，若有媒體願意主辦其他辯...
台北市長電視辯論首場定在10月31日，台北市長蔣萬安表示，若有媒體願意主辦其他辯論場次，就靜待邀約以及後續協調。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長選戰辯論首場確定於10月31日舉行，沈伯洋盼增辦多場避免內容空泛，蔣萬安則表示樂見首場成局並等待後續邀約。

首都之戰激烈，台北市長蔣萬安民進黨台北市長參選人沈伯洋雙方陣營昨討論兩小時，達成共識，電視辯論會將在10月31日登場。沈伯洋說，若只有一場，講的內容會很空泛；蔣萬安說，若有媒體願意主辦其他辯論場次，就靜待邀約以及後續協調。

TVBS、三立電視昨與台北市長藍綠參選人陣營敲定電視辯論會，10月31日周六中午12時至下午2時在TVBS攝影棚舉行。

消息一出，在中山區林森公園舉辦「市長你給我聽好」肥皂箱活動的沈伯洋說，團隊開出很多時段、很彈性，因為如果只有一場，講的內容會很空泛、沒辦法好好往下談，所以一直沒限定主題，「但他們不願意講要幾場；一定要10月31日」。

蔣萬安昨說，很欣慰確定第一場辯論，感謝沈委員派出可做出決定代表，接下來後續媒體願意主辦辯論會，就靜待協調。

代表沈協商的民進黨立委吳思瑤表示，既然第一場電視辯論會已談妥，有詢問蔣萬安陣營「1＋N」可能性，可惜未獲具體承諾。

代表蔣協商的國民黨立委羅智強說，對於另外一個媒體聯盟邀請辯論，蔣萬安陣營早已同意參加，並靜候通知等待協商，吳思瑤卻在昨天場合問，其他單位辦的辯論是否參加，不尊重在場的主辦單位。

台北市長電視辯論首場定在10月31日，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，若只有一場，...
台北市長電視辯論首場定在10月31日，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，若只有一場，講的內容會很空泛。（記者邱德祥／攝影）

精華 FAQ

  • 首場電視辯論會已敲定在10月31日周六中午12時至下午2時，地點為TVBS攝影棚，由TVBS與三立電視協調主辦。

  • 沈伯洋認為若只有1場辯論，討論內容容易流於空泛，無法深入延伸，因此團隊原本提供多個時段，希望能安排不只1場。

  • 蔣萬安表示很欣慰首場辯論確定，並感謝對方派出可作決定的代表；至於其他媒體若願意主辦辯論，陣營將靜待邀約並後續協調。

沈伯洋 蔣萬安 民進黨

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