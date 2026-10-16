沈伯洋問「廊什麼帶」 藍嗆：打臉黃仁勳？

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）15日在林森公園舉辦「市長，你給我聽好了！」最終場，入場時與支持者擊掌致意。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 松山機場遷移與AI產業廊帶構想引爆雙北選戰攻防，藍營猛批沈伯洋外行，綠營則強調政策規畫與留才留產業才是重點。

台北市長蔣萬安 主張松山機場遷移，民進黨台北市長參選人沈伯洋 質疑，松機遷移後打造AI園區，跟北士科串連成科技廊道「是要廊什麼帶？」。國民黨立委昨批，沈伯洋對AI產業廊帶發言很無知又外行，難道是打臉Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳 跟輝達？民進黨立委表示，蔣萬安如何規畫才是重點，政策要交代清楚。

國民黨立委王鴻薇說，國際5大AI廊帶、聚落非常多，像亞洲包含新加坡、馬來西亞建立中立算力新廊道，在美國舊金山矽谷也有灣區AI生態圈，歐洲英國、德國也合作打造工業科技走廊等。

王鴻薇說，按照沈伯洋說法，如果只有商圈才需要土地，是在打臉黃仁勳跟輝達嗎？為何美國矽谷要繼續存在？沈伯洋說法空洞無知外行。

藍委牛煦庭說，過去國民黨對松機遷移態度保守，蔣萬安願跨越政黨藩籬，讓各界共同討論，即使短期不可能遷建，仍是大膽政治創新，若能讓蔣萬安好好去談，有機會重新掌握話語權，讓選戰回到平衡。

藍綠打區域聯防戰略，隔空交鋒火花增多。國民黨新北市長參選人李四川昨成立坪林區競總，對民進黨台北市長參選人沈伯洋「AI科技廊帶」論述，李批沈的說法透露出對產業與市政極不熟悉，若新北市長參選人蘇巧慧想法相同，恐讓國外大廠不敢至雙北投資。

雙北市長選戰延燒至AI產業布局，沈伯洋先前談到AI科技廊帶「開會視訊即可」，遭批評後又改口「科技廊帶缺乏人才串聯機制，土地非最重要條件」等，李四川昨質疑，沈伯洋愈解釋愈暴露對市政與產業發展的生疏，建議沈應好好學習市政與產業運作。

對此，沈伯洋昨說「沒關係，他們說我不懂科技業，就是我不懂科技業，他們最懂，他們超懂。好不好？」願接受任何批評。

蘇巧慧日前在淡江大學座談時提淡海科學城，主張不需為發展AI產業搬遷松山機場，淡海一帶有可供科技發展土地，可直接鏈結北士科等AI產業鏈，把人才與產業留新北。李四川競辦發言人江怡臻說，蘇巧慧拿香跟拜怎麼還只學了半套？

江指出，李四川提出「淡海科學城」完整構想，主張以「南有巨蛋城、北有科學城」雙核心布局，爭取企業進駐並創造在地就業機會，該方案搭配「淡北快線」與「蘆社大橋」等重大交通建設，用意在串聯淡海科學城、北士科與台北市核心區。從產業進駐、聚落串聯到人才通勤，將交通與產業一併規畫，才是負責任且完整的城市願景。

蘇巧慧昨到五股五福黃昏市場掃街，支持者在市場入口等待，有人帶水獺媽媽玩偶、「慧聚」海報、胸章、貼紙等應援小物到場打氣，有「首投族」興奮地表示要將人生第一張市長票投給蘇巧慧。

對科技產業願景，蘇強調，她態度很清楚，當新北市長就是盡全力爭取將人才、資金、產業留在新北，這是新北市長應有的態度跟責任，要創造更多工作機會。

新北市長侯友宜出任李四川競總主任，侯倚重的左右手副市長劉和然、工策會總幹事謝政達也投入輔選。劉昨請假出席李四川石碇、坪林競總成立，助講已超過10場，在第一線向市民細數新北建設成果，用市政說服力爭取認同。

國民黨新北市長參選人李四川（中）15日成立坪林區競選總部，現場湧入大批支持者熱情高喊「凍蒜」。（記者杜建重／攝影）