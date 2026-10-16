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新聞評論／床轎上的大使 折射賴政府速食外交困境

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中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變...
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）【作者：須冠達，日期：2026-10-14，數位典藏序號：20261013225826987】

AI摘要

文章摘要整理：

文章以徐蔚民「床轎秀」爭議為引，連結多起外交系統醜聞，批評賴政府用人失當、外交失序，並指其外交作風流於短線操作與權力崇拜。

台駐馬紹爾大使徐蔚民近日閃電請辭。此事肇因於他規畫雙十國慶活動，自己坐在木床上，由八名馬紹爾民眾扛著「床轎」進場，引發爭議。此外，他還規畫「變裝秀」扮演變裝皇后，但兩項「創意」皆未獲外交部同意；徐蔚民並被急召返台，隨即請辭獲准。排演短片遭爆料後，舉國譁然，不少民眾質疑：外交官怎麼變成土皇帝？

國慶前夕出事的，不只徐蔚民。僑委會委員長徐佳青公器私用，出差以「攝影官」名義帶獨子同行，全家並使用外交公務車出遊，被請辭獲准。與此同時，前駐關島辦事處處長陳盈連因駐外期間連續詐領房租與侵占公物，依《貪污治罪條例》起訴；他在9月中藉口請假赴日，隨即棄保潛逃赴美。無獨有偶，駐日內瓦辦事處長李冠德涉嫌濫用公帑及霸凌等多案，返台配合調查，也在國慶前被判定藉勢危害同仁身心健康，遭調整職務。

李冠德遭多次檢舉，浮報公帳、妻子干政等不當行為逾200多項，外交部僅以霸凌案將其調職。他也被檢舉涉及多項貪汙公款，包括去年世衛大會期間，卻把重心放在「如何高規格招待徐佳青」，將其旅館住房由每晚台幣6萬元升等為台幣17萬元。更扯的是，同一期間強邀立委吃米其林餐廳，導致立委錯過返台班機，因而另花百萬公帑購買商務艙機票。多麼離譜的外交官，才會如此不斷出包。

近年外交體系負面爭議連連，暴露政府用人不當，更導致駐外人員心生不滿，士氣難以維持，才會檢舉案件層出不窮。例如，蔡政府時代駐巴西聖保羅處長馮光中的冷暴力，導致部屬輕生；駐美代表俞大㵢夫婦連續遭控濫用公帑與苛責下屬，前駐WTO代表羅昌發夫婦也被檢舉公器私用，霸凌部屬。這些，外交部從未認真檢討，只想敷衍了事。

蔡政府任內丟掉10個邦交國，中華民國目前僅剩12個邦交國。在這種處境日益緊蹙的情況下，駐外使節若無法在外交前線幫國家爭取尊嚴、拓展邦交，卻只會在使館內作威作福，對自己的同事頤指氣使，對國內來的高官民代逢迎拍馬；這樣的外交團隊，如何撐得起台灣的外交難局？

尤其，在川普總統改走「美國優先」路線後，台灣原先被設定的「抗中」角色已不復以往，棋子可能隨時遭到抽換。面對這種情勢，賴政府若不思考全盤調整外交路線，卻只想拉著美國的衣裙前進，將使台灣不斷陷於被動與不安。目前，外交部長林佳龍似乎只耽溺於單點式的祕密出訪，自己宣稱「突破」。問題是，這類「打卡式外交」，只是個人一時風光，難以積累成國家系統性的能量，林佳龍卻以此為足。

進一步看，外交館處之所以頻頻爆發霸凌事件，除了用人不當，主要是民進黨「權力崇拜」的政治文化使然。表現在外館，便有高級官員對部屬呼來喝去，無邊無際地指使欺壓，公帑胡亂地花。徐蔚民的「床轎秀」及「變裝秀」，則更等而下之；試問：讓駐在國的民眾來幫自己抬轎，難道以為自己是殖民地官員？國慶上演變裝秀的點子，除了不尊重馬紹爾文化，更在貶低自己國家的格調。被封為「最帥大使」，卻做出最蠢的事來，這跟一般民眾的素養降級也是難脫干係。

行政院長卓榮泰年初赴日觀球賽，雙方談好「低調原則」，幕僚卻將此事高調曝光，引發日方不滿；更導致林佳龍後來被拒入境，只能夜宿機場。說穿了，民進黨就是「速食主義者」，只追求眼前的一時快意，至於長期負作用就留給別人承擔。床轎秀折射的，就是這種醜戲。

精華 FAQ

  • 他原規畫坐在木床上由8名馬紹爾民眾扛進場，還想安排變裝秀，卻未獲外交部同意。此舉被批像土皇帝作派，也被認為不尊重在地文化。

  • 內文點名僑委會、關島、日內瓦及其他外館多起爭議，包括公器私用、詐領房租、侵占公物、濫用公帑與霸凌部屬，凸顯外交體系管理失序。

  • 作者認為問題在於用人不當、缺乏長期外交策略，且偏好打卡式、短線式操作，只追求眼前聲量，卻讓台灣在邦交與對美關係上更加被動不安。

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