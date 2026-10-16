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黑白集／賺紅錢 沈伯洋能你不能

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民進黨台北市長參選人沈伯洋。（本報資料照片）
民進黨台北市長參選人沈伯洋。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

報導稱沈伯洋父親公司遭大陸制裁後改名為VWAY繼續承接原有生意，國台辦再度懲戒；文章並批評沈伯洋反中立場與家族在中國經商形成雙標。

著實讓人詫異，港媒日前爆料，沈伯洋父親沈土城名下「兆億公司」去年6月被大陸懲戒，竟馬上改名換殼VWAY公司接手。國台辦聞訊，火速宣布對該公司實施懲戒。沈競總的回應更是厚黑本色，說「這做法將無法得到台灣人民信任」；意思是：不讓沈家賺紅錢，會傷了台灣人民感情。

VWAY是沈父的另家公司，兆億被制裁後，VWAY就將兆億原有的紡織品、石建材等生意攬過去，紅錢照賺。兩家併一家生意更火，半年多就做了近70萬美元買賣。

不得不說，這消息真讓北京漏氣。去年敲鑼打鼓昭告天下制裁沈父，卻還是讓他鑽了空子，制裁了個寂寞。全世界意外發現，中國的制裁非但不是天衣無縫，簡直像個篩子。

但沈伯洋硬拗老共制裁就不被台灣人信任，卻是睜眼說瞎話；真以為洋流把全民都泡傻了，都挺沈家在中國撈紅錢？沈伯洋則質疑，港媒爆料為何選在此時；意圖導向北京介選。問題是，老爸若不去掙這個錢，北京要介選也無從下手吧！更深的靈魂拷問是：沈父是否覺得人民幣太香太誘人，就算會害兒子落選也非賺不可？

沈伯洋一邊當抗中急先鋒，成天指控別人是中共協作者，一邊卻任由家人做中國生意，是道德與誠信的雙重破產。以此雙標，他若當上北市長，恐要訂一條霸王法規：賺紅錢，沈能你不能。

精華 FAQ

  • 港媒指沈伯洋父親名下的兆億公司遭大陸懲戒後，迅速改名換殼為VWAY繼續經營，並接手原本的紡織品與石建材生意，引發外界質疑是在規避制裁。

  • 國台辦在得知港媒爆料後，火速宣布對VWAY公司實施懲戒，等於將原本被制裁公司改名後延續的經營模式再次納入制裁範圍，凸顯北京對此事的強硬態度。

  • 文章認為沈伯洋一方面高舉抗中立場、指控他人是中共協作者，另一方面卻任由家人與中國做生意，形成明顯雙標，因而批評其道德與誠信都出現破綻。

沈伯洋

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