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北市藍白合 蔣萬安開口：26日競選總部成立將邀黃國昌

記者楊正海／台北即時報導
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台北市長蔣萬安（右）15日上民眾黨主席黃國昌（左）直播訪問時強調，國民黨、民眾黨...
台北市長蔣萬安（右）15日上民眾黨主席黃國昌（左）直播訪問時強調，國民黨、民眾黨在立院合作密切，希望一同對抗「鴨霸」民進黨。（記者曾原信／攝影） 曾原信

台北市長蔣萬安16日上午接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，針對藍白合，強調理念相同、大方向共同目標，本來就可以攜手合作，希望10月26日競選總部成立，也正式邀請民眾黨主席黃國昌參加。

蔣萬安指出，所以在這4年，民眾黨的5位議員在議會，不只是監督，也給予市府很多具有建設性的建議。舉例來講，很關心社宅的興建，也提了很多具體建議，在申請社宅的時候，是不是可以率全國之先，成立一個統一登錄平台，市府也採納，建立統一登錄平台。

蔣萬安也說，北市推動無菸城市，也是民眾黨議員一直非常關心，在過去多次的質詢提出，市府願意朝這個方向，參考東京、大阪、首爾的做法來推動，希望成立負壓吸菸室，市府確實克服了困難法規限制，在台北西門町看到全國第一座負壓吸菸室。

蔣萬安指出，其實與民眾黨有很多的合作議題，大家彼此交換意見，從質詢的議題落實，成為具體的政策，面對年底連任選戰，「一樣兄弟齊登山、兄弟齊努力」，也希望在台北市，藍白席次最大化，持續為台北城市一起努力，讓台北不斷的進步。

蔣萬安 黃國昌 民眾黨

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