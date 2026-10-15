重磅快評／沈伯洋「廊什麼帶」雖娛樂卻讓綠大咖很受傷

台北市長蔣萬安提「首都科技廊帶」的施政願景，民進黨台北市長參選人沈伯洋回應「視訊開會就好」、「科技廊帶是要廊什麼帶？」。（聯合報系資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評沈伯洋嘲諷蔣萬安的首都科技廊帶說法，卻忽略該構想早已歷經藍綠多任首長推動，反而讓綠營前輩與自身形象受傷。

台北市長蔣萬安 今赴政院會與中央討論松山機場遷移，試圖開啟正面選戰，民進黨參選人沈伯洋 近來則頻上媒體受訪強攻藍營選票。但沈百密一疏，對於蔣力推的首都科技廊帶，竟以「是要廊什麼帶」來奚落，卻不知北市科技廊帶已歷多任市長推動，連總統賴清德及綠營縣市首長也都在推。沈到底是無知？還是為了打蔣變得無知？

蔣萬安宣布松機遷移後，今與桃園市長張善政 列席行政院會與中央討論松機遷移、桃機乘載量能及機捷載客量提升，主要著眼輝達雖落腳北士科，但T17、T18土地不敷需求，北市府提出首都科技廊帶是以松機改建為台北AI園區為核心，向外串聯北士科、內科、南軟，並跨縣市整合新北、桃園、竹苗縣等地科技產業，形成跨縣市「首都科技廊帶」，建構AI產業生態系。這個願景宏偉，綠營普遍一時難以反應。

沈伯洋要選台北市長，應該知道AI科技產業對北市未來發展的重要性，日前在北大受訪時以調侃語氣回應蔣萬安所提「首都科技廊帶」的施政願景，竟稱「視訊開會就好」、｢只有商圈才需要土地」，還說南軟和北士科「到底要串什麼」、「科技廊帶是要廊什麼帶」，引來網友質疑沈不理解AI產業鏈與產業群聚效益。

沈伯洋為了破圈，幾乎什麼事都做了，代表作之一就是上少康戰情室受訪，為營造禮貌形象，還用小跑步的方式上前與趙燦笑握手合影。但回應蔣萬安的政見，沈伯洋似乎忘了什麼是風度，如果目的是想要綠營支持者開心一下，的確有產生一些娛樂效果，但作為首都市長參選人，對於科技廊帶如此陌生，實在讓人感到錯愕了。

沈伯洋修理蔣萬安，其實也讓當過百里侯的賴清德、陳其邁，甚至久遠一點的陳菊、陳水扁都很受傷。打造首都科技廊帶，其實並非始自蔣萬安，郝龍斌在2011年喊出這個名詞，歷經柯文哲一路至今，已逐漸串接淡海科技園區、八里台北港的產業專區；再往前推更可追溯到陳水扁時代，陳在市長任內雖未提「科技廊帶」，但任內確已奠定內科與南軟雛形，沈伯洋說他是土生土長的台北人，怎會不知道這段歷史？

陳水扁就算了，比較近的賴清德、陳菊、陳其邁也都是不遺餘力大推科技廊帶，賴清德擔任行政院長期間即赴高雄宣布啟動橋頭科學園區，成為後續南台灣科技走廊的重鎮；上任總統後還核定推動大南方新矽谷、桃竹苗大矽谷，前者以台南沙崙智慧綠能科學城為核心，串聯嘉義、台南、高雄、屏東等區域的半導體與AI產業科技廊帶，後者則是配合路網與基礎建設，串連西部科技廊帶。

陳菊及陳其邁更是一棒傳一棒， 陳菊任內打造港灣黃金廊帶、高雄軟體園區，積極推動亞洲新灣區發展，她喊出的口號就是打造為「港灣黃金廊帶」；別忘了，陳菊也推數位與文創產業轉型，廊帶聚焦於數位內容、主體娛樂、會展、觀光、遊艇及高科技軟體研發，交棒陳其邁之前也規劃橋頭科學園區，後續由中央與陳其邁接手加速推動。

陳其邁則發揚光大，任內與中央合作建構南部半導體「S廊帶」，串聯路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓產業園區、仁武產業園區等，形成半導體與先進封裝產業生態系，最新進展是上月動土白埔產業園區，成功吸引台積電落腳設立半導體先進封裝設備驗證平台。

以上所述，那一個不是科技廊帶？沈伯洋調侃蔣萬安「是要廊什麼帶？」、「視訊開會就好」之前，要不要先問問陳水扁、賴清德、陳菊及陳其邁等民進黨的前輩們？