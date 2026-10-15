基隆市長最新民調 謝國樑42.9%領先童子瑋38.3%

基隆市長藍綠最新民調曝，謝國樑（左）支持度42.9%領先童子瑋（右）的38.3%。（記者游明煌／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨基隆市黨部公布民調，謝國樑在支持度與看好度雙雙領先童子瑋，並在已表態者換算票數中過半，顯示連任態勢具優勢。

國民黨 基隆市黨部今天發布趨勢民調 最新基隆市長選情調查顯示，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨 童子瑋的38.3%，差距已拉進到4.6%；但在當選看好度方面，謝國樑以50.4%大幅領先童子瑋的34.3%，差距達16.1%。國民黨基隆市黨部說，支持度與看好度雙雙領先，展現謝國樑爭取連任的實力。

這項民調時間為10月7日至10月9日，為國民黨委託執行。國民黨基隆市黨部指出，若以已表態支持三位參選人的受訪者為基礎換算估票，謝國樑的換算得票率達51.1%，童子瑋為45.6%，魏造文為3.3%。謝國樑在已表態者中獲得過半支持，反映其持續爭取市民認同的成果。

國民黨基隆市黨部指出，本次調查受訪者的政黨傾向，雖支持民進黨樣本數高於國民黨，謝國樑仍在整體支持度上居首。市黨部認為，這顯示謝國樑的支持基礎已超越單一政黨，個人的施政表現與服務態度，是爭取市民信任的重要力量。

在施政評價方面，謝國樑獲得五成受訪者肯定。國民黨基隆市黨部強調，市民對城市治理有自己的判斷，誰能承擔責任、回應需求、把事情做好，才是爭取支持的關鍵。謝國樑應持續以具體行動回應期待，讓每一份信任都轉化為推動基隆向前的動力。

國民黨基隆市黨部表示，民調領先，更要全力以赴。接下來將持續深入基層、傾聽民意，與謝國樑共同爭取更多市民支持，也呼籲認同謝國樑的朋友，把肯定化為實際選票，讓謝國樑繼續為基隆打拚，讓城市的進步持續向前。

民調委託單位和經費來源為中國國民黨基隆市黨部，委託趨勢民意調查股份有限公司執行。調查時間為115年10月7日至10月9日，調查對象為設籍於基隆市且年滿20歲之民眾，有效樣本1070人。在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點之內。

母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。加權方法依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡及教育程度採用多重反覆加權。

精華 FAQ Q1：這份基隆市長民調中，謝國樑與童子瑋的支持度差距是多少？ 民調顯示，謝國樑支持度為42.9%，童子瑋為38.3%，兩人相差4.6個百分點。雖然差距不大，但謝國樑仍維持領先，顯示選情呈現拉鋸。

Q2：除了支持度外，民調中的當選看好度結果如何呈現？ 在當選看好度方面，謝國樑以50.4%明顯領先童子瑋的34.3%，差距達16.1個百分點。這表示受訪者普遍更看好謝國樑勝選，優勢比支持度更明顯。

Q3：這份民調的調查方式與樣本條件有哪些重點？ 民調由國民黨基隆市黨部委託趨勢民意調查公司執行，時間為115年10月7日至10月9日，樣本為基隆市20歲以上民眾共1070人，95%信心水準下誤差為正負3個百分點。

v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行