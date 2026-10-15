賈永婕穿Dior被綠委噹 網友抱不平酸「沒穿綠色」

賈永婕昨到立院備詢，遭民進黨籍召委賴惠員「提醒」衣著不夠純樸。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賈永婕赴立院備詢時因穿著被賴惠員提醒，引發外界質疑雙重標準，賴清德也發文緩頰，網紅Cheap與網友則紛紛抱不平。

台北101董事長賈永婕 昨赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸、「要繼續再辯嗎？」，外界為賈永婕抱不平，賴清德 總統也發文認為專業與認真不應該只用穿著來評斷，賴惠員後來拍影片道歉。百萬網紅Cheap表示，原本以為藍白長輩訓斥型立委，竟是同為女性的綠委，「在台南選過太爽是不是？」

賈永婕昨天到立法院備詢，身穿米白色的迪奧粗花呢短版外套，搭配黑色洋裝及黑色亮面尖頭高跟鞋，配戴耳環、項鍊與戒指。

Cheap表示，看到新聞傻眼，「穿這樣還好吧，很端莊啊」。他以為八成是藍白長輩訓斥型立委，而出來打圓場的大概是民進黨立委范雲、吳沛憶、黃捷，結果訓斥賈永婕的竟是同為女性的賴惠員，而引用前總統蔡英文名言「沒有人需要為自己的認同道歉」，上台緩頰的竟是國民黨立委洪孟楷「沒有人需要為自己的服裝道歉」。讓Cheap直呼「拿錯劇本」。

如果是國民黨女性立委噹賈永婕，Cheap表示，早就被噴爆了吧，八成會被罵沙文主義、對職業女性的著裝羞辱、都2026了還在對女性穿著指指點點。

其他網友表示，「這時候黨的女權們又沉默了？」、「沒穿綠色」、「沒有穿『台北順起來』」、「女人何苦為難女人」、「我替台南感到抱歉」、「綠色的很愛管別人的穿著」、「能被洪孟楷撿到搶也真不簡單」、「女拳啊，規則由我訂」、「超級囂張」、「應該是穿的不夠綠吧」、「羨慕忌妒恨，結案」、「思想審查完換服裝審查了」、「協尋最重視女權的民進黨婦女部」、「本來要開罵的，看到綠色就安靜了」、「本以為是綠委救場，笑死」。

精華 FAQ Q1：賈永婕為何在立院備詢時引發穿著爭議？ 她赴立法院財政委員會備詢時，身穿米白色Dior粗花呢短版外套搭配黑色洋裝與高跟鞋，卻被民進黨召委賴惠員提醒不夠純樸，因此掀起外界討論。

Q2：賴清德與賴惠員後續各做了什麼回應？ 賴清德發文表示，專業與認真不該只用穿著評斷，替賈永婕緩頰；賴惠員則在之後拍影片道歉，試圖平息外界對她以服裝評論人的批評。

Q3：網紅Cheap與網友主要在批評什麼現象？ Cheap認為若是藍營女性立委這樣做早被罵爆，網友也酸「沒穿綠色」等，重點在於質疑政治立場不同時，對女性穿著與職業形象的標準不一致。

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