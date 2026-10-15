標準不一 藍質疑查賄有KPI 法部否認

法務部長鄭銘謙表示，檢察官有案必查，有據必辦，查賄「沒什麼KPI」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 立法院質詢聚焦查賄標準爭議，國民黨質疑檢調辦案不一且有KPI壓力，法務部則否認並稱是否賄選應依個案認定。

檢調大動作查察賄選，多名立法委員昨在立法院司法及法制委員會對查案標準提出質疑。國民黨 立委王鴻薇說，聽聞各選區都要辦一件作為檢調的KPI（關鍵績效指標），法務部長鄭銘謙否認，調查局長陳白立也說「絕對沒有KPI這件事」。民進黨籍召委張雅琳則表示，不分黨派都關心查賄標準，請法務部就委員質疑事項提出專案報告。

針對已有多名立委遭起訴，國民黨立法院黨團總召傅崐萁 昨質詢時指出，自1949年至今，未有法務部長起訴如此多名立法委員，「鄭銘謙KPI第一名」；話鋒一轉，傅提到，聽聞情治司法人員透露，選前最後44天還會有更大的動作影響選舉，正告鄭「適可而止」。鄭銘謙則回稱「部長沒有起訴權」。

上月新北市泰山區某里長參選人提供義剪，並招待50元（台幣，下同）的豆花，檢方發動搜索約談，命參選人10萬元交保；台中市某市長參選人舉辦後援會成立大會發放炒麵餐盒，外界估約80元，卻不見偵查動作。國民黨立委楊瓊櫻質詢表示，支持查賄，但政府有說明義務，有參選人送50元豆花，遭檢調兵分十幾路搜索，送80元炒麵沒事，如何讓參選人有據可依？

王鴻薇質詢，有些民代平時就在辦親子劇、文化劇活動，但因查賄標準不一，變得手足無措，有人乾脆取消活動。她說，檢調查賄辦到讓人不服氣，聽聞地方人士說，地檢署規定各選區都要辦出一件案子當作查賄KPI，是否屬實？

國民黨立委林倩綺也說，查辦賄選沒有說清楚紅線在哪，有些人選前被查辦，選後沒起訴卻沒當選，法務部能否訂出統一標準？

鄭銘謙答詢表示，30元是查賄啟動的門檻，仍要根據最高法院2017年的判決判斷有無對價關係；此外，最高檢察署有列舉28種「原則上」構成妨害選舉的態樣，是否起訴要由檢察官依個案情節認定。

鄭銘謙說，檢察官認定是否賄選，要從日常經驗、國民法律感情決定，「80元餐點案」已分案查辦，選舉要比政見、不要比送禮，「不要送比較安全」。至於王鴻薇拋出「檢調查賄KPI」之說，鄭表示檢察官有案必查，有據必辦，「沒什麼KPI」；陳白立也說：「我很負責任地講，絕對沒有查賄KPI這件事。」

精華 FAQ Q1：國民黨立委為何質疑檢調查賄標準不一，還提到KPI說法？ 多名藍委指出，部分案件因送50元豆花遭搜索，另一些約80元餐盒卻未見動作，認為標準落差過大，因此質疑地檢署是否有每區辦出1件案子的KPI壓力。

Q2：法務部對於查賄KPI的說法，官方回應是什麼？ 鄭銘謙與陳白立都明確否認有查賄KPI，強調檢察官是有案必查、有據必辦。鄭銘謙並說是否起訴要依個案情節、日常經驗與法律感情判斷。

Q3：鄭銘謙如何說明賄選認定標準與目前爭議案件？ 鄭銘謙表示，30元是查賄啟動門檻，但仍要看是否有對價關係；最高檢也列出28種原則上構成態樣。他並說80元餐點案已分案查辦，呼籲選舉比政見不要比送禮。

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