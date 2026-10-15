新聞評論／洋流vs.川流 喧囂與內斂的虛實反差

李四川沉穩內斂，把理性思考空間留給選民。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以「洋流」對「川流」對比兩名參選人風格，批評沈伯洋的高聲量與立場反覆，也肯定李四川務實內斂，並呼籲選民在喧囂中回到理性判斷。

這次選舉，出現了「洋流」與「川流」兩種截然不同的風格。在綠營和青鳥的全力推促下，民進黨台北市長參選人沈伯洋 捲起的「洋流」，每天洶湧上演；這對藍營對手蔣萬安 構成強大壓力，卻也淹沒了綠營其他參選人的光芒，禍福難料。相對而言，國民黨新北市長參選人李四川 的「川流」，沉穩而內斂，保持個人慣有的不張揚作風造勢，被譏土氣、國語不流利也不爆氣反駁，把理性思考空間留給選民。

表面上看，「洋流」勢不可擋，其萬人簇擁、摧枯拉朽過街的姿態，彷彿在競選總統。但也正因為過度「造神」的結果，沈伯洋此刻的「暖男」人設，與稍早他主持黑熊學院大談「認知作戰」時的磨刀霍霍形成巨大反差，不免讓人對其誠懇和一致性感到懷疑。包括沈伯洋早些年對毒品、死刑和陸配的態度，如今卻為選舉一夕髮夾彎，在在顯示這股浩蕩的「洋流」，不只是在清洗民眾的記憶和認知，更是在清洗沈伯洋自己的「前生」。

民進黨台北市長參選人捲起「洋流」，圖為沈伯洋車隊掃街。（本報資料照片）

民進黨最初的選戰策略，除了要用沈伯洋來絆住蔣萬安，使其無法全台四處輔選；另一個主要目的，則在拉抬新北綠營參選人蘇巧慧的選情。正因如此，當初才取兩人名字之諧音，設計出「洋流慧聚」的口號。如今，「洋流」氣勢恢宏，「慧聚」卻慘遭遺忘。國慶前夕，蘇巧慧和綠營新北議員參選人在新莊舉辦萬人造勢，邀沈伯洋跨河合體。沒想到，在蘇巧慧慷慨致詞時，她身旁的沈伯洋卻眼神東飄西移，不斷向遠方群眾點頭揮手微笑致意，渾然忘了此地是誰的主場。直到後排的議員拍了一下他肩膀，沈伯洋才回過神來，收斂嘻笑。這種「反客為主」的情況，綠營沒注意到嗎？

沈伯洋能言善道，辯才無礙，可塑性極高，因此深受年輕世代歡迎。問題就在，他的立場變化太大，不免留給人「巧言令色」的印象。對比之下，李四川的木訥和內斂，就顯得令人意外。論資歷，李四川曾擔任行政院秘書長和國民黨中央秘書長，政治閱歷不可謂不豐；他又集新北、高雄、北市三大都會副市長資歷於一身，地方行政歷練無人能及。擁有如此豐厚的資歷，只因工程師的務實性格表現木訥，人們就應無視或貶低他的能力和成就嗎？

有趣的是，李四川最受矚目的一場造勢，是由過去綠營出身的美麗島電子報董事長吳子嘉為他舉辦的粉絲見面會。吳子嘉盛讚李四川，是「靠做事」而不是「靠包裝」走到今天，一步一腳印寫下市政歷練。吳子嘉還稱，李四川這場硬戰，是「討海人的兒子」對決「院長的女兒」，他並爆料蘇貞昌如何施壓，使李四川的競選宣傳片臨時被下架。這些故事，雖被淹沒在洋流的喧囂中，卻值得選民認真想想自己手中的一票應如何抉擇。

這波「洋流」來得強勁，基本上是去年大罷免中受挫的青鳥的極力反撲；對此，國民黨絕不可掉以輕心，忽略網路同溫層的聚集效應。從民主底蘊及選舉文化的層次看，對於洋流的喧囂，也不能不令人感到憂心。以台灣的Threads（脆）平台為例，總流量占了全球的24％，絕非正常現象，自大罷免以來，脆已成了青鳥們最強的同溫層發電機。在此，選民對不同立場的民眾不僅抱持排斥和譏嘲，甚至公開展示敵意。蔣萬安在臉書批評沈伯洋對毒品的立場反覆，立即湧入50萬則不滿留言，即因此而來。可怕的不是洋流，而是洋流背後那股「順我者昌，逆我者亡」的心態。相形之下，和緩內斂的川流，或許才是更理性的民主精神。

精華 FAQ Q1：文章如何對比沈伯洋與李四川的選戰風格與形象？ 作者將沈伯洋描寫為聲勢浩大、充滿動員力的「洋流」，強調其高曝光與強烈攻勢；李四川則被塑造成沉穩低調的「川流」，以務實、內斂和少包裝的作風，呈現截然不同的政治形象。

Q2：作者為何認為沈伯洋的「洋流」可能帶來負面效果？ 文章認為沈伯洋被過度造神，且其對毒品、死刑、陸配等議題的立場曾出現明顯轉向，容易讓人懷疑誠懇與一致性；此外，聲勢太強也可能掩蓋綠營其他參選人，形成反客為主。

Q3：文章最後想傳達給選民的核心政治態度是什麼？ 作者提醒選民不要被網路同溫層與群眾情緒牽著走，應警惕「順我者昌，逆我者亡」的對立心態，並在喧囂的政治攻勢中，回到較理性、平和、能檢驗候選人能力的選擇標準。

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