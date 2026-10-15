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蔣萬安赴政院爭取松機遷建 張善政相挺

台灣新聞組／台北15日電
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台北市長蔣萬安14日出席活動受訪時表示，很願意跟中央坐下來好好討論松山機場遷移計...
台北市長蔣萬安14日出席活動受訪時表示，很願意跟中央坐下來好好討論松山機場遷移計畫。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安將親赴行政院會說明松山機場遷建規畫，張善政也表態支持並盼中央加碼機捷經費，藍綠則圍繞防衛需求與都市發展持續交鋒。

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫，引發藍綠論戰。蔣今將親自列席行政院會，向中央說明松機遷建規畫。蔣萬安昨表示，國防部長顧立雄2014年爭取民進黨台北市長初選時曾提出，「若桃捷通車後就可考慮松機存廢」，他也很願意跟中央好好討論溝通。

蔣萬安昨說，顧立雄曾指出松機遷移一定要顧及整體防衛需求，這一點他很認同，因為他之前講過，松機遷移因應新形態戰略思維，確實可以重新評估相關配置，「我認為相關的時機、條件已經成熟」。

據了解，蔣萬安今天將赴行政院會，討論松山機場遷移計畫，桃園市長張善政也預計列席支持，表達認同遷移松機的規畫方向；未來若松機遷移，桃園國際機場未來將扮演更吃重角色，機場捷運將隨之承接更大載客量，張善政期盼中央支持增購列車經費，共同協助提升機捷營運量能。

對民進黨立委質疑藍營助選蔣萬安，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，過去30年民進黨多位台北市長參選人都主張遷建，如今蔣萬安提出具前瞻性的AI園區構想，綠營就轉向。

民眾黨台北市議員陳宥丞等不分黨派議員昨提案，建請蔣萬安10月21日上午9時至議會專案報告松機遷移案。議長戴錫欽說，松機遷移報告包含周遭限高解禁、都市再生、都更條件放寬等，市府認為應以「打造台北成為AI首都」為題，但民進黨團認為提到「松山機場遷移」，經討論主題訂為「松山機場遷移計畫暨打造台北成為AI首都」。

精華 FAQ

  • 蔣萬安將向中央說明松山機場遷建規畫，主張在防衛需求前提下重新評估機場存廢與配置，並強調相關時機與條件已成熟，希望取得中央支持。

  • 因若松機遷移，桃園國際機場與機場捷運將承接更多客流，張善政因此支持遷建方向，同時希望中央補助增購列車經費，提升機捷營運量能。

  • 民進黨質疑國民黨以遷建議題為蔣萬安助選，但藍營反批綠營立場反覆，並指出過去多位民進黨台北市長參選人也曾主張松機遷建。

張善政 民進黨 蔣萬安

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