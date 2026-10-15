12年前參選北市長挺遷松機 顧立雄：我現在是國防部長

國防部長顧立雄表示，松山機場存廢需要總體考量，可以討論。但「我現在是國防部長，我會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。」（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 立院討論松山機場遷建時，羅智強引用顧立雄2014年主張遷機場的政見；顧立雄回應稱現以國防部長身分看待，軍事任務與防衛韌性優先。

立法院外交及國防委員會召委徐巧芯 昨天排定專題報告，國民黨 立委羅智強 質詢時，引述顧立雄當年參選台北市長的政見，「松山機場造成台北市非常大發展阻礙，台北市為松山機場犧牲太大」；顧立雄說，松山機場的確造成地區發展限制，存廢需要總體考量，可以討論，但他如今是國防部長，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

立院外交國防委員會昨天舉行松山機場遷建專案報告，國民黨立委羅智強舉出國防部長顧立雄2014年參選台北市長時提出的政見，表示松山機場的存在，造成台北市非常大發展阻礙，台北為松山機場犧牲太大。顧立雄對此回答，「我現在是國防部長」，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

羅智強先念了一段文字，「松山機場引發的限建、限高及噪音，是對台北構成非常大的發展阻礙，台北為此犧牲太大。松山機場遷移後，諾大空間可以成為市民最愛的綠色廊帶。」

羅智強問顧立雄，是否知道這段話是誰說的？顧立雄沒有回答。羅智強直接解答：這是2014年顧立雄爭取民進黨的台北市長候選人提名時，所提出的政見。他並補充：顧立雄的政見特別提到，當桃園機場捷運通車，往來台北市區只要30~40分鐘之後，松山機場的存在已無必要。

顧立雄對此表示，松山機場的存在的確造成地區發展的限制，存廢需要總體考量，可以討論。「我現在是國防部長，我會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。」

羅智強說，自己非常敬佩當年提出這種政見的顧立雄先生，「你那時一定也考慮過國防因素」。他表示，自己並不認為機場非要遷建不可，但是這個議題值得討論，而且正是以往民進黨提了多年的主張。

國民黨立委陳永康質詢在桃園設直升機場的可能性，例如在從前的桃園軍用機場或位於八德的懷生機場舊址。顧立雄說，舊桃園基地土地已移交市府，懷生機場舊址在國防大學與其他單位遷入後，也已無足夠空間。

國民黨立委黃仁追問，松山機場是否可能遭到「斬首戰」？顧立雄指出，桃園機場也一樣，不能因為有此風險就不要機場，否則桃園機場也有一樣的風險，相較之下桃園甚至不易防守。顧也多次提及，對松機遷建可以多問問外島與東部立委的意見。

精華 FAQ Q1：羅智強在質詢時引用了顧立雄哪一段過往政見？ 他引用顧立雄2014年參選台北市長時，主張松山機場造成台北發展阻礙、限建限高與噪音問題，並認為遷建後可釋出土地打造綠色廊帶。

Q2：顧立雄如何回應自己過去主張松機遷建的說法？ 顧立雄表示，松山機場確實對地區發展造成限制，存廢可以討論，也應從總體層面評估；但他現在是國防部長，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

Q3：這場委員會質詢還談到了哪些與機場安全相關的問題？ 陳永康提問桃園設直升機場的可能性，黃仁則追問松機是否有「斬首戰」風險；顧立雄回應桃園機場也有類似風險，不能因此不要機場，並建議多聽外島與東部立委意見。

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