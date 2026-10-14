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指賈永婕不夠純樸 綠委反被她嗆：看看自己的愛馬仕皮帶

記者楊德宜／台北即時報導
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圖為立法院財委會召委賴惠員（右）10月8日和社財政委員會由國民黨籍林德福（左）合...
圖為立法院財委會召委賴惠員（右）10月8日和社財政委員會由國民黨籍林德福（左）合影，當時也繫同款皮帶。（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

賈永婕赴立法院備詢因穿著被賴惠員批評不夠純樸，引發律師李怡貞與網友反擊，質疑在國會場合是否真有必要以穿搭評斷他人。

台北101董事長賈永婕昨穿米白色的迪奧粗花呢短版外套，赴立法院財委會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸，「在國會殿堂，還是要有一定的標準」。律師李怡貞表示，賴惠員或許比賈永婕尊重國會的殿堂，賈永婕是Dior 、Chanel，「賴委員自己的皮帶應該是Hermès，但要說純樸的話，誰比較不純樸呢？」

李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專為賈永婕抱不平，她表示，去國會為何要純樸？「是有要種田？」指別人，看看自己的皮帶囉！她認為，賴惠員那句「還要辯？」讓人很傻眼，而且賈永婕還在講，就直接移轉議題，比起評價穿搭是否純樸，真的非常不尊重人。「尊重國會殿堂就不需要尊重人？該道歉的，應該是這個部分」，自己提出莫名的問題，還不讓人解釋？

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其他網友表示，「真的超級沒禮貌！而且道歉影片連對不起都不說」、「重點是還嗆人家還在辯，跟後面不尊重對方還在發言，直接跳下一個，超級沒禮貌」、「還要辯什麼辯？最愛辯的好像就是自己耶」、「明明就是很漂亮的正裝，穿睡衣都能去立法院了」、「沈伯洋的人氣，一下子就被賴惠員打翻了」、「國會又不是種田為何要純樸？應該要端莊正式吧」、「難道進國會要穿制服」、「說別人穿著不得體，她自己講話才不得體」、「委員完美的公開示範了職場霸凌」。

精華 FAQ

  • 她穿著米白色Dior粗花呢短版外套出席財委會備詢，遭賴惠員提醒不夠純樸，認為在國會殿堂應有一定標準，於是引發外界對穿搭與禮貌的討論。

  • 李怡貞認為去國會不必刻意追求純樸，還反問是否是要去種田，並以賴惠員的Hermès皮帶作對照，質疑她一邊批評別人穿著，一邊自己也不夠純樸。

  • 不少網友認為她對賈永婕十分沒禮貌，指出道歉影片也未真誠說對不起，還在對方發言時直接移轉話題，認為這種做法不尊重人，也像職場霸凌。

賈永婕 愛馬仕

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