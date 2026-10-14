我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔科學家投毒同事「僅坐牢一天」 法官批准撤銷犯罪紀錄

承認斬首行動做過頭 川普稱答應不再除掉伊朗領導人

12年前選北市長挺松機遷移 顧立雄：我現在是國防部長

台灣新聞組／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣立法院外交與國防委員會14日討論松山機場遷建議題。國防部長顧立雄出席。（記者...
台灣立法院外交與國防委員會14日討論松山機場遷建議題。國防部長顧立雄出席。（記者曾原信／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

立法院討論松山機場遷建時，羅智強引用顧立雄2014年主張遷移機場的政見質詢，顧則回應自己現在是國防部長，會以軍事任務與防衛韌性為首要考量。

台灣立法院外交及國防委員會召委徐巧芯昨天排定專題報告，國民黨立委羅智強質詢時，引述顧立雄當年參選台北市長的政見，「松山機場造成台北市非常大發展阻礙，台北市為松山機場犧牲太大」；顧立雄說，松山機場的確造成地區發展限制，存廢需要總體考量，可以討論，但他如今是國防部長，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

立院外交國防委員會昨天舉行松山機場遷建專案報告，國民黨立委羅智強舉出國防部長顧立雄2014年參選台北市長時提出的政見，表示松山機場的存在，造成台北市非常大發展阻礙，台北為松山機場犧牲太大。顧立雄對此回答，「我現在是國防部長」，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

羅智強先念了一段文字，「松山機場引發的限建、限高及噪音，是對台北構成非常大的發展阻礙，台北為此犧牲太大。松山機場遷移後，諾大空間可以成為市民最愛的綠色廊帶。」

羅智強問顧立雄，是否知道這段話是誰說的？顧立雄沒有回答。羅智強直接解答：這是2014年顧立雄爭取民進黨的台北市長候選人提名時，所提出的政見。他並補充：顧立雄的政見特別提到，當桃園機場捷運通車，往來台北市區只要30~40分鐘之後，松山機場的存在已無必要。

顧立雄對此表示，松山機場的存在的確造成地區發展的限制，存廢需要總體考量，可以討論。「我現在是國防部長，我會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。」

羅智強說，自己非常敬佩當年提出這種政見的顧立雄先生，「你那時一定也考慮過國防因素」。他表示，自己並不認為機場非要遷建不可，但是這個議題值得討論，而且正是以往民進黨提了多年的主張。

國民黨立委陳永康質詢在桃園設直升機場的可能性，例如在從前的桃園軍用機場或位於八德的懷生機場舊址。顧立雄說，舊桃園基地土地已移交市府，懷生機場舊址在國防大學與其他單位遷入後，也已無足夠空間。

國民黨立委黃仁追問，松山機場是否可能遭到「斬首戰」？顧立雄指出，桃園機場也一樣，不能因為有此風險就不要機場，否則桃園機場也有一樣的風險，相較之下桃園甚至不易防守。顧也多次提及，對松機遷建可以多問問外島與東部立委的意見。

精華 FAQ

  • 他引用顧立雄2014年參選台北市長時的主張，內容指出松山機場造成台北市發展阻礙、限建限高與噪音負擔過大，並認為遷移後可釋出空間作為綠色廊帶。

  • 顧立雄承認松山機場確實造成地區發展限制，但強調機場存廢需做總體考量，可以繼續討論；不過他現在身為國防部長，會把軍事任務與防衛韌性放在最優先。

  • 國民黨立委也提到桃園設直升機場的可能性，但顧立雄表示相關舊址已無足夠空間；至於松機是否有斬首戰風險，他認為桃園機場也同樣面臨風險，不能因此否定機場存在。

國民黨 羅智強 徐巧芯

上一則

精舍命案王薀交保「信徒獻房」 短暫同居未婚妻45天再回籠

延伸閱讀

蔣萬安拋松機遷建 顧立雄：防衛不能受影響

蔣萬安拋松機遷建 顧立雄：防衛不能受影響
遷松機…民進黨長期主張 陳水扁柯文哲曾力挺 前防長反對

遷松機…民進黨長期主張 陳水扁柯文哲曾力挺 前防長反對
蔣萬安拋政見：遷移松山機場、打造AI園區 喊話中央合作

蔣萬安拋政見：遷移松山機場、打造AI園區 喊話中央合作
蔣萬安拋松機遷移 沈伯洋：後送、離島、國防3事能解決 就值得考慮

蔣萬安拋松機遷移 沈伯洋：後送、離島、國防3事能解決 就值得考慮

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」

好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷