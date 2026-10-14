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綠委嗆賈永婕服儀不純樸 賴清德突Po花襯衫照：專業不該用穿著評斷

記者黃婉婷／台北即時報導
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身兼民進黨主席的賴清德總統以自己曾穿花襯衫主持中常會為例，強調一個人的專業與認真...
身兼民進黨主席的賴清德總統以自己曾穿花襯衫主持中常會為例，強調一個人的專業與認真，從來不該用穿著來評斷。（取材自Threads）

AI摘要

文章摘要整理：

賈永婕赴立院備詢時因穿著引發賴惠員提醒，雙方一度交鋒，賴清德隨後以花襯衫照發文，呼籲社會尊重多元風格並勿以服裝評斷專業。

台北101董事長賈永婕因將外套披在肩上，遭民進黨籍召委賴惠員提醒「建議穿得跟我們一樣純樸，國會殿堂有一定的標準」，兩人一度交鋒。身兼民進黨主席的賴清德總統以他曾穿花襯衫主持中常會為例，稱一個人的專業和認真不該只用穿著評斷，應學習欣賞這些不同。

立法院財政委員會14日邀請財政部長及所屬公股事業董事長、總經理列席業務報告。賈永婕上台備詢時，賴惠員針對其服裝儀容提醒，建議「穿得跟我們一樣純樸」，並稱「國會殿堂有一定的標準」。賈永婕當場回應，她穿得和在場立委一樣，「一樣是長袖」；賴惠員隨後問「要繼續辯嗎？」賈永婕則表示，「我沒有辯，我絕對尊重國會殿堂」。

此事引發各界熱議，更有網友湧入賴惠員臉書表達不滿，質疑賴的提醒毫無道理，賴則發聲明澄清，當時是接獲他人反映才善意提醒，純粹考量議事禮儀，絕無批評賈永婕個人穿著風格、服裝品味或外貌之意。

眼看風波越演越烈，賴清德下午在社群平台Threads貼出他穿花襯衫主持民進黨中常會的照片，稱台灣是一個自由、多元的社會，每個人都有展現個人風格的權利。在各行各業中，一個人的專業與認真，從來就不應該只用穿著來評斷。

賴清德說，我們可以有不同的想法、不同的風格，更應該學習欣賞這些不同。

台北101大樓董事長賈永婕上午出席立法院財政委員會備詢。（記者蘇健忠／攝影）
台北101大樓董事長賈永婕上午出席立法院財政委員會備詢。（記者蘇健忠／攝影）

精華 FAQ

  • 因賈永婕上台時將外套披在肩上，賴惠員當場提醒她應穿得更純樸，認為國會殿堂有一定標準，雙方因此在備詢現場短暫交鋒。

  • 賈永婕表示自己穿得和在場立委一樣，都是長袖，並強調自己沒有要爭辯，只是希望表達對國會殿堂的尊重，態度相當克制。

  • 賴清德以自己穿花襯衫主持中常會的照片說明，台灣是自由多元社會，人的專業與認真不應只由穿著判斷，應學會欣賞不同風格。

賴清德 賈永婕 台北101

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