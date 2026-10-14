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趙少康再邀訪沈伯洋 「還是會支持蔣萬安」 沈認當立委較兇原因曝

記者洪子凱／台北即時報導
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中廣董事長趙少康（左）今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節...
中廣董事長趙少康（左）今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」。(記者許正宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

趙少康二度專訪沈伯洋，重申媒體應公平邀訪各主要參選人，自己仍會支持好友蔣萬安；沈則回應立院表現較兇是因屢遭挑戰，且不會辭立委。

資深媒體人趙少康今日邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋上廣播專訪，這也是沈一周內第二度上趙少康節目。而趙行為也遭不少藍營批評稱「綠少康」。不過趙也反擊，稱政黨與工作應該分開，作為媒體人希望有個公正平台，讓不同立場的人發表言論，同樣之後也會邀蔣萬安。對於沈今天表現，他則直言如果10分是滿分大概有7、8分。

趙少康表示，沈伯洋應該是有備而來，反應也很快，他問得問題大家都質疑過也問過，但不管如何作為媒體立場就是提供平台，讓參選人可以針對民眾疑問、好奇回答，表現如何取決參選人自己，取決於觀眾、聽眾判斷。

趙少康也直言，作為媒體人會邀訪所有主要參選人，不應是限制可以訪問誰？不能訪問誰？還有人說他害了國民黨，「我有那麼偉大嗎」，有些人每天的在亂罵一通，為了流量密碼，好像罵他就有流量，還是受了誰的指使，他很好奇。

趙少康強調，政黨參與他是國民黨人，但媒體是他的工作，「哪個媒體人敢跳出來說我是民進黨的媒體人」，也許有人這樣做，但這是他最討厭的做法，當時出來做媒體，就是認為受到不公平對待，希望有一個公平平台，讓不同立場的人發表言論，這是台灣民主可貴，這些人可能是擔心國民黨選情，但包含蔣萬安也邀請，也排了時間。

面對蔣萬安先上了綜藝節目錄影要到19日才上「少康戰情室」，趙少康表示，蔣有與他通過電話希望訪問日程能夠晚一點，每個人步調不同，上綜藝節目也很聰明，政治人物不需要這麼死板板。被問到支持誰，他也表示，以政黨傾向他還是會支持蔣萬安，兩人是老朋友而且他也很認真再做，不過沈伯洋戴起效應及現象值得觀察。

趙少康節目中質疑沈伯洋參選至今人設與過去大家對他印象有落差，是否再過去立場、個性是否有改變，沈表示，確實在立法院被踩底線無法認受比較兇，但其實個性很溫和，而創辦黑熊學院也並非挑釁，而是希望在災難來臨時讓大家有自保能力。

沈伯洋表示，認識他的人都知道他個性蠻溫和，但確實在立法院變比較兇，最大原因是底線一直被踩，每次他要發言就被宣布散會，連講都不給講，甚至他最後去搶麥克風直接被摔下來，甚至把他沒講過的話塞到他嘴巴，「一般人還是會生氣啦」。

而被問到是否會辭立委已示參選決心，沈伯洋強調就是不會辭，雖然大家一直都覺得辭職可以展現勇氣、決心，但他覺得從參選過程至今，都一直展現勇氣、決心，不需要再附加這個條件。面對藍營質疑無法做好立委工作。沈表示，自己出席率、質詢率都非常高，甚至拿過好幾次優質立委，也專注在國防外交委員會，至於去其他委員會應該都是他比較關心議題。

精華 FAQ

  • 趙少康表示，媒體人應對所有主要參選人提供公平平台，讓不同立場者回應民眾疑問與好奇；他不認為邀訪特定政治人物有偏袒問題，重點在於把發言機會交給參選人。

  • 他強調自己是國民黨人，但媒體工作與政黨立場應分開，最討厭把媒體做成特定政黨喉舌；面對外界指責，他認為不應限制誰能受訪，也否認自己有那麼大的影響力。

  • 沈伯洋說，熟識他的人都知道個性其實溫和，但在立法院常被踩底線，發言時屢遭打斷、甚至被摔下來，還有人把他沒說過的話塞給他，所以一般人遇到也會生氣。

趙少康 沈伯洋 蔣萬安

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