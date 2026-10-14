趙少康再邀訪沈伯洋 「還是會支持蔣萬安」 沈認當立委較兇原因曝

中廣董事長趙少康（左）今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」。(記者許正宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 趙少康二度專訪沈伯洋，重申媒體應公平邀訪各主要參選人，自己仍會支持好友蔣萬安；沈則回應立院表現較兇是因屢遭挑戰，且不會辭立委。

資深媒體人趙少康 今日邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋 上廣播專訪，這也是沈一周內第二度上趙少康節目。而趙行為也遭不少藍營批評稱「綠少康」。不過趙也反擊，稱政黨與工作應該分開，作為媒體人希望有個公正平台，讓不同立場的人發表言論，同樣之後也會邀蔣萬安 。對於沈今天表現，他則直言如果10分是滿分大概有7、8分。

趙少康表示，沈伯洋應該是有備而來，反應也很快，他問得問題大家都質疑過也問過，但不管如何作為媒體立場就是提供平台，讓參選人可以針對民眾疑問、好奇回答，表現如何取決參選人自己，取決於觀眾、聽眾判斷。

趙少康也直言，作為媒體人會邀訪所有主要參選人，不應是限制可以訪問誰？不能訪問誰？還有人說他害了國民黨，「我有那麼偉大嗎」，有些人每天的在亂罵一通，為了流量密碼，好像罵他就有流量，還是受了誰的指使，他很好奇。

趙少康強調，政黨參與他是國民黨人，但媒體是他的工作，「哪個媒體人敢跳出來說我是民進黨的媒體人」，也許有人這樣做，但這是他最討厭的做法，當時出來做媒體，就是認為受到不公平對待，希望有一個公平平台，讓不同立場的人發表言論，這是台灣民主可貴，這些人可能是擔心國民黨選情，但包含蔣萬安也邀請，也排了時間。

面對蔣萬安先上了綜藝節目錄影要到19日才上「少康戰情室」，趙少康表示，蔣有與他通過電話希望訪問日程能夠晚一點，每個人步調不同，上綜藝節目也很聰明，政治人物不需要這麼死板板。被問到支持誰，他也表示，以政黨傾向他還是會支持蔣萬安，兩人是老朋友而且他也很認真再做，不過沈伯洋戴起效應及現象值得觀察。

趙少康節目中質疑沈伯洋參選至今人設與過去大家對他印象有落差，是否再過去立場、個性是否有改變，沈表示，確實在立法院被踩底線無法認受比較兇，但其實個性很溫和，而創辦黑熊學院也並非挑釁，而是希望在災難來臨時讓大家有自保能力。

沈伯洋表示，認識他的人都知道他個性蠻溫和，但確實在立法院變比較兇，最大原因是底線一直被踩，每次他要發言就被宣布散會，連講都不給講，甚至他最後去搶麥克風直接被摔下來，甚至把他沒講過的話塞到他嘴巴，「一般人還是會生氣啦」。

而被問到是否會辭立委已示參選決心，沈伯洋強調就是不會辭，雖然大家一直都覺得辭職可以展現勇氣、決心，但他覺得從參選過程至今，都一直展現勇氣、決心，不需要再附加這個條件。面對藍營質疑無法做好立委工作。沈表示，自己出席率、質詢率都非常高，甚至拿過好幾次優質立委，也專注在國防外交委員會，至於去其他委員會應該都是他比較關心議題。