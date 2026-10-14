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「黃阿瑪」駐港 民進黨基隆市長參選人被轟公私不分

台灣新聞組／綜合14日電
基隆港展出的「黃阿瑪」水上氣球，由賴總統點燈開幕，展至11月27日投票前一天，國...
基隆港展出的「黃阿瑪」水上氣球，由賴總統點燈開幕，展至11月27日投票前一天，國民黨批基隆議會活動假公濟私，議會澄清沒有濫用公家資源問題。（記者游明煌／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨指控童子瑋以基隆市議會名義推動黃阿瑪展，涉及公私不分與行政不中立；議會則否認支出費用，港務分公司也同意展覽開放。

國民黨昨質疑基隆市議長童子瑋推動的「黃阿瑪」水上裝置藝術活動性質不明，童子瑋身兼民進黨基隆市長參選人，不能假公濟私、公私不分，讓公共機關權責不清、行政不中立。基隆市議會秘書長黃連茂說，議會是民意機關，只要對基隆有利，不分黨派的議員都會委託議會協助代為申請借用場地，行之有年。童子瑋競辦僅表示，「議會已對外說明」。

童子瑋推動「黃阿瑪的後宮生活×基隆四百童樂會」展覽，9月24日在基隆港點燈開幕，賴清德總統與童子瑋共同點燈，展期兩個月，直到投票前一天，「黃阿瑪」水上裝置上面還印著「童樂會」三個字。童子瑋當時說明，今年基隆建城400年，希望讓港區成為城市歡慶的重要舞台。

黃阿瑪點燈前一天，基隆市長謝國樑在議會答詢表示，市府在今年端午節前，曾向港方表示想「借一天划龍舟」，國民黨立委林沛祥居間協調，但港方不借。對照「黃阿瑪」在內港展出，一借兩個月，市府相當羨慕。

國民黨發言人柳采葳表示，基隆市議會是民意機關，不是議長個人的私人資源。議長雖然依法代表議會，但不代表可以不必說明，就以議會名義參與任何活動。這場黃阿瑪裝置藝術活動性質不明，如果是議會公務，相關的行政程序在哪裡？如果是民間活動，為何以基隆市議會的名義對外申請？

謝國樑競辦發言人謝若彤說，黃阿瑪活動會勘簽到表單位寫的是「基隆市議會」，職稱是「委外單位」，而姓名是「游本明」。游本明是童子瑋競辦發言人，卻以基隆市議會委外單位的身分出現在簽到表上，若游本明是接受議會委託，委外契約在哪裡？

國民黨基隆市議員參選人林祐德說，如果黃阿瑪活動是以議會名義申請，有沒有經過議會行政程序？既然以議會名義申請，裝置藝術製作、運輸、場地使用、維護及授權費用，是議會預算支付，還是民間單位負擔？該活動涉及相關商品義賣，由誰主辦、款項由誰收取？

基隆市議會表示，此案議會沒有支出任何費用，沒有濫用公家資源的問題。基隆港務分公司昨表示，展區非屬商船航道、迴船池及船席範圍，不影響航行安全及水域作業，因此有條件同意開放水域作靜態展覽。

精華 FAQ

  • 國民黨認為活動疑似借用基隆市議會名義辦理，卻未清楚交代行政程序與經費來源，質疑童子瑋身兼市長參選人，有公私不分、假公濟私之虞。

  • 議會表示，該案沒有支出任何費用，也不存在濫用公家資源的問題；並強調民意機關協助地方活動行之有年，只要對基隆有利，常會代為申請場地。

  • 港務分公司表示，展區不在商船航道、迴船池及船席範圍內，不會影響航行安全與水域作業，因此有條件同意開放水域作靜態展覽。

民進黨 賴清德 國民黨

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