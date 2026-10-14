國有地辦造勢 民進黨桃園市長參選人黃世杰挨批靠爸

民進黨桃園市長參選人黃世杰13日接受聯合報及TVBS少康戰情室「決戰六都誰來當市長」專訪，力邀桃園市長張善政舉行政見辯論會。（圖／TVBS提供）

AI摘要 文章摘要整理： 黃世杰在桃園辦競選活動，被藍白質疑使用國有農水署土地涉嫌特權與圖利；他與農水署均回應，相關租用皆依法申請並已付租金。

民進黨 桃園市長參選人黃世杰日前在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，賴清德總統、行政院長卓榮泰 皆到場力挺。藍白昨質疑，黃世杰造勢場地位於農業部 農田水利署土地，是否依法申請使用？黃世杰的父親黃金德是農田水利發展基金會董事長，黃金德是否涉嫌施壓基層公務員？黃世杰昨駁斥，活動均依法申請，沒有特權。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，黃世杰造勢活動場地屬於農業部農田水利署土地，是全體國人的資產，絕非執政黨參選人想借就借、愛用就用的私人後花園。黃金德過去就曾被質疑利用公家資源辦餐會、送雞蛋，涉嫌替兒子黃世杰賄選，如今中央主管的水利用地再度出借給黃世杰造勢，農業部究竟依據哪項法規出借土地舉辦競選活動？

國民黨立委王鴻薇說，黃世杰選舉就是「靠爸特權」，利用農水署資源，把國家當成自己家的競選手法，絕對要查辦，否則民進黨其他參選人也有樣學樣、假公濟私。

民眾黨主席黃國昌說，那塊地百分百是國有地，民進黨執政黨國不分、公器私用，當天造勢賴總統和卓揆還一人一邊稱黃世杰是不可多得的人才，賴、卓應出來說清楚講明白。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，「農田水利非事業用不動產活化收益辦法」規定，出租原則應採公開標租，年租金未達15萬元（台幣，下同，約4670美元）不適用，該地年租金高達1200萬元以上，此案恐涉及公務資源與利益輸送「未經公開標租私相授受」、貪汙治罪條例圖利罪。

洪毓祥說，農田水利事業作業基金非事業用不動產土地出租，應以公開標租案方式辦理，何況該地位於商業區精華地段，每坪市價超過90萬元，法務部是否查一查？

不過，黃世杰指出，競選活動的土地使用依法申請，事前完成相關程序，過去也有民間辦活動的前例，未違反行政中立。他18日將在桃園朝陽公園舉辦大型造勢活動，難道桃園市長張善政也給他特權？國民黨、民眾黨未查證惡意造謠，負面手法會被市民唾棄。

黃世杰昨接受「少康戰情室」訪問表示，很多指控是不實的，他先前參加農水署活動「什麼都沒有帶」，禮品都是主辦方準備，民眾熱情喊凍蒜，他也不好去制止；至於造勢晚會租場地都依法申請，也有付租金，一般民眾也可以租用，他沒有特權。

農水署石門管理處表示，此案依「農業部農田水利署石門管理處非事業用房地出租原則」辦理，租賃期間為10月3、4日，兩天租金8萬1700元；租金若達15萬元，會上網公告，若其他人有租用需求將辦理招標作業，並未違反行政中立。