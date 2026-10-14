新聞眼／鄭麗文親征彰化 直打新潮流七寸

國民黨主席鄭麗文（圖）任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委，使濁水溪兩岸的藍綠攻防極具高度政治意涵。(記者簡慧珍／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭麗文親征彰化出任魏平政競總主委，將地方選戰拉高為與賴清德隔溪對決，同時鎖定新潮流作為攻防核心，試圖阻止民進黨打通中台灣。

國民黨主席鄭麗文 宣布出任彰化縣長參選人魏平政的競總主委，將和雲林縣民進黨縣長參選人劉建國競總主委的總統賴清德 隔濁水溪相望。鄭麗文的決定瞬間把中台灣選戰拉至主席對決格局，更劍指新潮流，使濁水溪兩岸的藍綠攻防極具高度政治意涵。

鄭麗文出任魏平政競總主委，這個主委是「實質主委」，實際負責操盤、調度與決策，整合地方派系與基層組織，比起賴清德，恐怕要實質多了；更特別的是，這兩個競總主委，都是鄭、賴在九合一選舉中的「唯一」。

鄭麗文要當競總實質主委，其實有太多選擇，為何偏偏選彰化？說到底，還是衝賴清德而來。她在宣布時已漏口風，強調「彰化縣太重要了，不是為政黨或個人的未來，要讓彰化全面起飛，還是要拱手讓給新潮流？」「2028要拚政黨輪替，此時若彰化給新潮流接過去，一切都會沒有」。

鄭麗文太了解民進黨，選擇彰化，因為這裡是民進黨的「七寸」所在。國民黨在彰化的困局，固和鄭麗文行事作風有關，如今王惠美拒掌兵符，議長遭羈押，鄭麗文親征透露黨中央有輸不得壓力，也有修補選戰破口的味道。不過，拉高到藍綠主席隔溪對壘的高度，恐出乎民進黨人意料。

觸發鄭麗文出任彰化競總主委，除了等不到王惠美之外，賴清德更是催化劑。賴罕見破例親自出任劉建國競總主委，釋放非贏不可的訊號，但即便有元首加持，這場選戰仍被普遍定義為「極度艱難」。

更出人意料的是，選戰進入肉搏戰後，綠營爆發賄選醜聞，劉建國左右手及其胞弟涉及在發放育兒津貼加碼紅包被疑變相買票，重創賴清德清廉形象；加上蘇治芬與劉建國心結未消，都可能削弱賴清德與鄭麗文隔溪對壘的氣勢。

鄭麗文親征彰化，雖非勝選保證，但已提藍營士氣。彰化縣是六都以外的第一大縣，向來有「搖擺州」之稱，王惠美拒絕出任競總主委，鄭麗文扮演定海神針，可凝聚藍營基層向心力。

此外，鄭麗文精準鎖定新潮流將地方選舉拉高為對執政黨的批判，民進黨提名的陳素月是高純度的新潮流成員，鄭此際凸顯新潮流派系色彩，在林國漳切割新潮流，賴瑞隆否認自己是「新潮流乖寶寶」之際，鄭此次出招算是成功操作。

雲林是鄭麗文故鄉，賴清德將唯一的競總主委名銜給了劉建國，主動奉送絕佳的政治槓桿，濁水溪南北的彰化休戚與共，賴強攻雲林，鄭麗文親征彰化，除了在雲林的北側建立反攻要塞，也利用地緣與故鄉關係火線支援，形成「黨主席對決總統」態勢，牽制賴的輔選能量。

鄭麗文喊出「彰化勝選，台灣就勝選」，點破民進黨想打通中台灣的綠色通道的意圖，這對國民黨重返執政將是毀滅性打擊，她接任主委不只是解決魏平政的困局，更是以黨主席視角堆砌2028大選防止新潮流入侵的防火牆；陳素月政治啟蒙於翁金珠、曾任魏明谷助理，又獲賴清德信任，不正是民進黨、甚至新潮流的七寸嗎？