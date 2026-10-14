新聞眼／鄭麗文親征彰化 直打新潮流七寸
鄭麗文親征彰化出任魏平政競總主委，將地方選戰拉高為與賴清德隔溪對決，同時鎖定新潮流作為攻防核心，試圖阻止民進黨打通中台灣。
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鄭麗文親征彰化出任魏平政競總主委，將地方選戰拉高為與賴清德隔溪對決，同時鎖定新潮流作為攻防核心，試圖阻止民進黨打通中台灣。
國民黨主席鄭麗文宣布出任彰化縣長參選人魏平政的競總主委，將和雲林縣民進黨縣長參選人劉建國競總主委的總統賴清德隔濁水溪相望。鄭麗文的決定瞬間把中台灣選戰拉至主席對決格局，更劍指新潮流，使濁水溪兩岸的藍綠攻防極具高度政治意涵。
鄭麗文出任魏平政競總主委，這個主委是「實質主委」，實際負責操盤、調度與決策，整合地方派系與基層組織，比起賴清德，恐怕要實質多了；更特別的是，這兩個競總主委，都是鄭、賴在九合一選舉中的「唯一」。
鄭麗文要當競總實質主委，其實有太多選擇，為何偏偏選彰化？說到底，還是衝賴清德而來。她在宣布時已漏口風，強調「彰化縣太重要了，不是為政黨或個人的未來，要讓彰化全面起飛，還是要拱手讓給新潮流？」「2028要拚政黨輪替，此時若彰化給新潮流接過去，一切都會沒有」。
鄭麗文太了解民進黨，選擇彰化，因為這裡是民進黨的「七寸」所在。國民黨在彰化的困局，固和鄭麗文行事作風有關，如今王惠美拒掌兵符，議長遭羈押，鄭麗文親征透露黨中央有輸不得壓力，也有修補選戰破口的味道。不過，拉高到藍綠主席隔溪對壘的高度，恐出乎民進黨人意料。
觸發鄭麗文出任彰化競總主委，除了等不到王惠美之外，賴清德更是催化劑。賴罕見破例親自出任劉建國競總主委，釋放非贏不可的訊號，但即便有元首加持，這場選戰仍被普遍定義為「極度艱難」。
更出人意料的是，選戰進入肉搏戰後，綠營爆發賄選醜聞，劉建國左右手及其胞弟涉及在發放育兒津貼加碼紅包被疑變相買票，重創賴清德清廉形象；加上蘇治芬與劉建國心結未消，都可能削弱賴清德與鄭麗文隔溪對壘的氣勢。
鄭麗文親征彰化，雖非勝選保證，但已提藍營士氣。彰化縣是六都以外的第一大縣，向來有「搖擺州」之稱，王惠美拒絕出任競總主委，鄭麗文扮演定海神針，可凝聚藍營基層向心力。
此外，鄭麗文精準鎖定新潮流將地方選舉拉高為對執政黨的批判，民進黨提名的陳素月是高純度的新潮流成員，鄭此際凸顯新潮流派系色彩，在林國漳切割新潮流，賴瑞隆否認自己是「新潮流乖寶寶」之際，鄭此次出招算是成功操作。
雲林是鄭麗文故鄉，賴清德將唯一的競總主委名銜給了劉建國，主動奉送絕佳的政治槓桿，濁水溪南北的彰化休戚與共，賴強攻雲林，鄭麗文親征彰化，除了在雲林的北側建立反攻要塞，也利用地緣與故鄉關係火線支援，形成「黨主席對決總統」態勢，牽制賴的輔選能量。
鄭麗文喊出「彰化勝選，台灣就勝選」，點破民進黨想打通中台灣的綠色通道的意圖，這對國民黨重返執政將是毀滅性打擊，她接任主委不只是解決魏平政的困局，更是以黨主席視角堆砌2028大選防止新潮流入侵的防火牆；陳素月政治啟蒙於翁金珠、曾任魏明谷助理，又獲賴清德信任，不正是民進黨、甚至新潮流的七寸嗎？
文章指出，她不是單純為了魏平政，而是要直接回應賴清德與新潮流的布局。彰化被視為民進黨關鍵破口，鄭麗文藉此把地方戰提升為黨主席層級對決。 因為鄭麗文出任實質主委，賴清德則親任雲林競總主委，兩人分別在濁水溪兩岸操盤，形成藍綠最高層級隔溪對壘的態勢，政治象徵意義非常強烈。 此舉可凝聚藍營基層士氣，補強彰化選戰破口，也能將焦點集中到新潮流與民進黨執政壓力上。即使不保證勝選，仍有助國民黨布局2028與反制綠營擴張。
精華 FAQ
文章指出，她不是單純為了魏平政，而是要直接回應賴清德與新潮流的布局。彰化被視為民進黨關鍵破口，鄭麗文藉此把地方戰提升為黨主席層級對決。
因為鄭麗文出任實質主委，賴清德則親任雲林競總主委，兩人分別在濁水溪兩岸操盤，形成藍綠最高層級隔溪對壘的態勢，政治象徵意義非常強烈。
此舉可凝聚藍營基層士氣，補強彰化選戰破口，也能將焦點集中到新潮流與民進黨執政壓力上。即使不保證勝選，仍有助國民黨布局2028與反制綠營擴張。
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