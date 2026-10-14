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卓榮泰回應韓談話 稱不副署是「必要」 藍轟政院成東廠

台灣新聞組／台北14日電
行政院長卓榮泰（中）13日赴立院備詢，表示基於維護憲政秩序，不副署是被動以及必要...
行政院長卓榮泰（中）13日赴立院備詢，表示基於維護憲政秩序，不副署是被動以及必要的做法。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

卓榮泰回應韓國瑜批評，表示面對違憲爭議時不副署是為維護憲政秩序的必要措施；在野則反批行政院與賴清德權力過度集中。

立法院長韓國瑜在雙十大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

對於韓國瑜說重話，卓榮泰昨在立法院受訪時引用賴總統在雙十大典所言「台灣這座山巔之城，不會因為沒有分歧才發光，而是即使意見不同，大家仍然尊重彼此，相信制度，更願意共同守護國家」，正印證目前行政、立法兩院之間的關係。

卓榮泰說，行政立法兩院對於憲政精神、憲政秩序與兩院的權力分立存在分歧意見。過去行政院針對違憲、違法的相關法案、預算，透過覆議、大法官解釋，都無法取得最後的正義。

卓榮泰提到，最明顯的例子是第一次財政收支劃分法修法，那麼明顯的計算公式錯誤，行政院具備理由、也明白指出，但立法院不為所動，仍透過另一次修法完成，接著無論是覆議、大法官會議，權力也被相當地萎縮。

卓榮泰表示，基於對憲政秩序維護，他個人採取不副署的憲法權利跟義務，這是被動跟必要的做法。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，當行政院長把自己的意志當成憲法，把國會的決議當成違憲，對牛彈琴，講再多都是多餘，但不能全怪卓榮泰，真正掌握政治方向、始終不願放手的是賴總統，賴總統強調民主，卻無法接受朝小野大的政治現實。一個站在第一線強硬耍賴，一個坐在總統府裡緊握權力，讓行政院成為政治對抗的政治東廠。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，立法院通過警察人員人事條例、軍人待遇條例修正案，卓違憲在先拒絕編列預算執行，也未履行承諾提出修法版本，違憲在先死不承認，還造謠在野黨拖延預算審查。

精華 FAQ

  • 卓榮泰表示，行政院基於維護憲政秩序，對違憲、違法法案採取不副署，是被動且必要的做法；若立法院提出合憲合法的法律與預算，政院也願意敞開大門溝通。

  • 他認為雙方爭議在於對憲政精神、憲政秩序及權力分立的理解不同，且行政院過去透過覆議與大法官解釋仍無法解決違憲爭議，因此才採取不副署。

  • 國民黨與民眾黨都批評卓榮泰違憲在先，指行政院拒絕執行相關法案預算，還未提出修法版本；同時也質疑賴清德不願放手，讓行政院成為政治對抗工具。

韓國瑜 賴清德 卓榮泰

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