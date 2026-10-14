沈伯洋曾自曝國中數度拿椅砸人 蔣辦：霸凌零容忍

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭網友翻出，曾經在節目脫口「國中數度拿椅子砸人」引發熱議。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長辯論安排持續卡關，藍綠互指對方未配合；同時沈伯洋過往自述校園衝突言論被翻出，引發外界對霸凌與候選人言行的爭議。

台北市長電視辯論卡關，藍綠陣營都稱是對方問題。台北市長蔣萬安 說，他覺得對手沈伯洋 只是把「要辯論」當成一個議題，並不是真的要辯論。沈伯洋說，辯論隨時都可以，他從頭到尾都是配合的一方。此外，沈伯洋遭網友翻出，曾經在節目脫口「國中數度拿椅子砸人」引發熱議。蔣萬安競辦強調，霸凌零容忍是基本立場，但一切應由沈伯洋向外界說明。

本報系聯合報報導，蔣萬安說，辯論協調會上，TVBS、三立提出最早10月31日可舉辦，他第一時間爽快答應，有行程也會想辦法移開；但當晚沈伯洋安排車隊掃街，「是希望我們配合他的行程嗎？但這天並不是我們提出來的」。

蔣萬安也說，他充分授權立委羅智強去協調，若沒有第一場，怎會有第二場？辦完第一場後，就可看後續時間再來討論安排，他都持開放態度。媒體追問是否會有第二、三場？蔣肯定說「對」。

沈伯洋表示，蔣萬安同意3場辯論，恭候蔣團隊即刻來談，辯論隨時都可以，8月起他已簽了很多家電視台邀約辯論，蔣陣營放消息令人遺憾。沈競辦表示，蔣萬安鬆口同意3場辯論，沈伯洋可於10月24日、31日和11月7日進行辯論會，雙方可立即協商確認相關事宜。

另據台北中國時報報導，網友發現，2024年12月間，沈伯洋與黃捷、吳沛憶錄製網路節目時，竟脫口「我媽很怕我生氣打別人」、「聯絡簿被導師寫又拿椅子砸人」、「高中同學對我的印象是滿嘴髒話」等誇張言論，爭議近來在網路延燒，不少民眾痛批沈伯洋「竟將霸凌當成光榮事蹟」，但沈澄清，拿椅子互打的是相交多年的好朋友，且至今仍有在聯絡。

有被霸凌經驗的賴姓高中生坦言，以受害者立場來說，看見加害者施暴後將霸凌事蹟侃侃而談，無疑是種二次傷害；他指出，霸凌者經常以「我不覺得是霸凌」作為藉口，甚至隨意指控受害者有過錯也是常見話術，即便整起事件如同沈伯洋說法「屬兩廂情願互毆」，但在教育部的定義中仍屬不妥行為。

報導指出，國民黨桃園市議員詹江村痛批，任何型態的霸凌都是社會所不能容忍，而沈伯洋在國中時候對同學凶殘、生氣起來就拿椅子砸人，高中時候滿嘴髒話辱罵同學，理應遭到撻伐，呼籲沈伯洋退選，勿以雙重標準檢驗各參選人。

對此，沈伯洋表示，之前挖出他十幾年前的文章，現在已經挖到14歲時跟同學打架，「接下來可能要挖到我還是嬰兒時，哭聲太大吵到路人沒有道歉。」