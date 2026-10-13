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高雄選舉/爭議幼兒園負責人當後援會長 藍：賴瑞隆兒虐零容忍喊假的

記者鄭媁／台北13日電
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民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。(記者張議晨／翻攝)
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。(記者張議晨／翻攝)

AI摘要

文章摘要整理：

賴瑞隆幼教後援會總會長遭爆幼兒園涉16項不當管教爭議，國民黨批其兒虐零容忍喊假的，並要求賴親自道歉。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的幼教產業後援會余姓總會長，遭揭露其經營的幼兒園過去涉及多達16項不當管教爭議。國民黨文傳會主委陳以信今批評，賴瑞隆嘴巴喊兒虐零容忍，找來的幼教後援總會長卻是對受虐兒童與家長最惡劣的示範。賴瑞隆不能想靠總會長請辭切割責任，應即親自出面說明，向受害家長及全體高雄市民公開道歉。

陳以信指出，根據高雄市議會國民黨團揭露，該幼兒園當年遭控以膠帶綑綁幼童雙手、禁止如廁導致失禁、拉扯頭髮、強迫站著睡覺等多達16項不當管教行為，甚至遭高雄市府行政裁罰。如此嚴重的兒虐歷史，賴瑞隆競選團隊竟然完全不在乎？根本是把兒童安全當兒戲，賴瑞隆都欠高雄家長一個交代。

陳以信批評，陳其邁市府的兒少保護網究竟破了多少洞？根據衛福部統計，2024年全國30名兒童受虐死亡，高雄就占了12人，高達四成。根據媒體報導，高雄兒少保護通報案件從2023年的1526件，暴增至2025年的2440件，兩年增加近六成，監察院更曾正式糾正陳其邁市府兒少保護機制重大缺失。面對如此沉痛的數字，陳其邁究竟做了什麼？陳其邁連高雄孩子的安全都保護不了，還有什麼資格盤算卸任後接任行政院長？

陳以信質疑，賴瑞隆當了多年高雄立委，面對市府兒少保護制度的缺失，究竟監督了什麼？連自己競選團隊的幼教後援會長都爆出重大爭議，還敢高喊兒虐零容忍？民進黨只顧選舉造勢，卻讓高雄孩子的安全亮起紅燈，兒虐零容忍不是出事情就找人辭職了事，賴瑞隆必須親自公開道歉。

國民黨文傳會主委陳以信。(本報資料照片)
國民黨文傳會主委陳以信。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 報導指賴瑞隆幼教產業後援會的余姓總會長，其經營幼兒園曾涉16項不當管教爭議，卻仍擔任後援會長。國民黨認為這與兒虐零容忍的說法矛盾，要求賴瑞隆正面回應。

  • 陳以信指出，賴瑞隆一方面高喊兒虐零容忍，另一方面卻找來涉有嚴重不當管教爭議的人擔任後援會長，等同對受虐兒童與家長做出最差示範，因此批評其說法只是口號。

  • 文中引述統計稱高雄在2024年受虐死亡兒童中占比達4成，且兒少保護通報案件兩年大增近6成，並提到監察院曾糾正市府缺失，藉此質疑陳其邁市府保護機制失靈。

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