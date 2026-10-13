蔣萬安、沈伯洋電視辯論會 場次日期無共識

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）12日與「台北市七六人年輕里長聯誼會」交流。(記者余承翰／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長電視辯論會協商陷入僵局，沈伯洋與蔣萬安陣營雖同意交叉詰問，但對辯論場次與日期互不相讓，雙方並就主辦單位建議時程與協商誠意互相批評。

台北市長電視辯論會，藍綠昨天先過招。雙方雖在交叉詰問上有共識，但民進黨參選人沈伯洋 競辦要求先決定場次再談日期，國民黨參選人蔣萬安 競辦則建議先敲定第一場，協商出現卡關。

蔣萬安競辦代表、立委羅智強 事後批評，沈團隊把辯論當成叫陣工具，協商卻臨陣脫逃。沈競辦發言人蔡一愷回應，辯論愈快愈好，不用等到月底，10月24日就可以，不一定要周六，平日及周日也可以。

對於沈伯洋競辦稱「24日就可以辯論」，蔣辦回應，相關說法完全不尊重主辦單位意見，10月31日是兩個主辦單位在考量籌備時間等事宜後建議的辯論日期，沈陣營派出的代表無法確認辯論日期在先，後沈伯洋又陷入「無限叫陣模式」，只想政治操作？

蔡一愷指出，雙方已聽取TVBS與三立對於辯論會規畫及程序的簡報，但蔣萬安陣營尚未就場次數量給予明確答覆，無法進入後續細節的實質討論與決定。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，協商會議上，主辦單位明確說明，籌備電視辯論至少需要15天，10月31日是最早可行的時間，也是主辦單位唯一建議的日期；沈陣營4位代表都在現場，雖然4人都沒有決策權、無法確認辯論日期，但至少能清楚了解主辦單位對籌備期程的意見，會後貿然提出10月24日辯論的方案，實在令人匪夷所思。

楊沛緰說，沈團隊一走出會議室就讓主辦單位難堪，只顧對外放話，根本無誠意正視協商的實際內容，蔣陣營高度配合主辦單位，更明確表達參與辯論的意願，也樂見其他媒體共同籌辦；既然雙方都希望盡速辯論，期待沈伯洋團隊尊重主辦單位的專業安排，盡速確認辯論日期，讓首場辯論儘快定案。

辯論會將由TVBS和三立舉辦，雙方昨天下午在TVBS協商一個多小時。蔡一愷表示，雙方對交叉詰問有共識，比較可惜是場次，到底只辦一場還是「N+1」場，蔣陣營難以做出決定，難以討論後續細節。

蔡一愷強調，很多媒體都發出辯論會邀請，沈伯洋已簽署民視、台視、自由時報、鏡電視及中視聯合邀請聲明，希望透過多場次、多種形式上的辯論，對市政做更多討論，展現市政願景；因雙方選舉行程緊湊，如果場次無法確定，很難訂定時程。

蔣萬安昨天下午回答媒體詢問表示，參與辯論一定會有交叉詰問，4年前也是如此，大家依照慣例就舉辦1場，還有兩場公辦政見會可以就市政議題交換意見。

沈伯洋表示，協商沒設底線，但希望愈多場愈好。他反問蔣萬安是現任市長，為何不希望多辦幾場，「愈多場應該對他愈有利、愈能提出已經做好的市政來反擊」。