我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

蔣萬安、沈伯洋電視辯論會 場次日期無共識

記者林麗玉洪子凱邱書昱／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）12日與「台北市七六人年輕里長聯誼會」交流。(...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）12日與「台北市七六人年輕里長聯誼會」交流。(記者余承翰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長電視辯論會協商陷入僵局，沈伯洋與蔣萬安陣營雖同意交叉詰問，但對辯論場次與日期互不相讓，雙方並就主辦單位建議時程與協商誠意互相批評。

台北市長電視辯論會，藍綠昨天先過招。雙方雖在交叉詰問上有共識，但民進黨參選人沈伯洋競辦要求先決定場次再談日期，國民黨參選人蔣萬安競辦則建議先敲定第一場，協商出現卡關。

蔣萬安競辦代表、立委羅智強事後批評，沈團隊把辯論當成叫陣工具，協商卻臨陣脫逃。沈競辦發言人蔡一愷回應，辯論愈快愈好，不用等到月底，10月24日就可以，不一定要周六，平日及周日也可以。

對於沈伯洋競辦稱「24日就可以辯論」，蔣辦回應，相關說法完全不尊重主辦單位意見，10月31日是兩個主辦單位在考量籌備時間等事宜後建議的辯論日期，沈陣營派出的代表無法確認辯論日期在先，後沈伯洋又陷入「無限叫陣模式」，只想政治操作？

蔡一愷指出，雙方已聽取TVBS與三立對於辯論會規畫及程序的簡報，但蔣萬安陣營尚未就場次數量給予明確答覆，無法進入後續細節的實質討論與決定。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，協商會議上，主辦單位明確說明，籌備電視辯論至少需要15天，10月31日是最早可行的時間，也是主辦單位唯一建議的日期；沈陣營4位代表都在現場，雖然4人都沒有決策權、無法確認辯論日期，但至少能清楚了解主辦單位對籌備期程的意見，會後貿然提出10月24日辯論的方案，實在令人匪夷所思。

楊沛緰說，沈團隊一走出會議室就讓主辦單位難堪，只顧對外放話，根本無誠意正視協商的實際內容，蔣陣營高度配合主辦單位，更明確表達參與辯論的意願，也樂見其他媒體共同籌辦；既然雙方都希望盡速辯論，期待沈伯洋團隊尊重主辦單位的專業安排，盡速確認辯論日期，讓首場辯論儘快定案。

辯論會將由TVBS和三立舉辦，雙方昨天下午在TVBS協商一個多小時。蔡一愷表示，雙方對交叉詰問有共識，比較可惜是場次，到底只辦一場還是「N+1」場，蔣陣營難以做出決定，難以討論後續細節。

蔡一愷強調，很多媒體都發出辯論會邀請，沈伯洋已簽署民視、台視、自由時報、鏡電視及中視聯合邀請聲明，希望透過多場次、多種形式上的辯論，對市政做更多討論，展現市政願景；因雙方選舉行程緊湊，如果場次無法確定，很難訂定時程。

蔣萬安昨天下午回答媒體詢問表示，參與辯論一定會有交叉詰問，4年前也是如此，大家依照慣例就舉辦1場，還有兩場公辦政見會可以就市政議題交換意見。

沈伯洋表示，協商沒設底線，但希望愈多場愈好。他反問蔣萬安是現任市長，為何不希望多辦幾場，「愈多場應該對他愈有利、愈能提出已經做好的市政來反擊」。

精華 FAQ

  • 雙方雖同意交叉詰問，但對辯論場次與日期無法取得共識。沈營希望先定場次再談日期，蔣營則主張先確認主辦單位建議的首場時間，導致協商停滯。

  • 沈營認為辯論愈快愈好，不必等到月底，10月24日即可進行，也不限定周六，平日與周日都可以，並希望多辦幾場，以利充分討論市政願景。

  • 蔣營表示，主辦單位已說明籌備電視辯論至少需要15天，10月31日才是最早可行、且唯一建議的日期；若先拋出10月24日，等於未尊重主辦單位專業安排。

蔣萬安 沈伯洋 羅智強

上一則

恐嚇漁電共生廠商 台泥綠能幹部收回扣7000萬遭訴

下一則

黃國昌將專訪蔣萬安 「一定幫蔣 曾被沈伯洋大呼小叫」

延伸閱讀

台北市長辯論首場卡關 沈伯洋競辦嗆蔣萬安：不用月底 平日也可

台北市長辯論首場卡關 沈伯洋競辦嗆蔣萬安：不用月底 平日也可
台北市長候選人電視辯論卡關了 蔣萬安和沈伯洋對這點沒共識

台北市長候選人電視辯論卡關了 蔣萬安和沈伯洋對這點沒共識
廣照宮遇蔣萬安 沈伯洋當面遞辯論邀請喊話：至少4場

廣照宮遇蔣萬安 沈伯洋當面遞辯論邀請喊話：至少4場
萬華同場較勁 蔣萬安、沈伯洋都說要辯論 粉絲叫陣

萬華同場較勁 蔣萬安、沈伯洋都說要辯論 粉絲叫陣

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒