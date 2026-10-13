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黃國昌將專訪蔣萬安 「一定幫蔣 曾被沈伯洋大呼小叫」

台灣新聞組／台北13日電
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民眾黨主席黃國昌（左）12日表示，台北市長蔣萬安（右）本周四將參加他的直播節目，...
民眾黨主席黃國昌（左）12日表示，台北市長蔣萬安（右）本周四將參加他的直播節目，「需要幫什麼忙，就直接告訴我」。(圖／取自黃國昌臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

黃國昌宣布將專訪蔣萬安並強調會協助在野合作，同時批評沈伯洋是為選舉包裝；蔣、沈兩陣營也各自透過專訪與造勢活動拉抬台北市選情。

九合一選舉，台北市長選情升溫。民眾黨主席黃國昌昨天表示，目前國民黨沒有統合出最好戰力，民眾黨能做的事情一定盡量幫忙，他已經允諾台北市長蔣萬安，對方將在本周四參加他的直播節目，「我不會主動幫人家出主意，需要幫什麼忙，就直接告訴我」。

蔣萬安除了將上黃國昌節目專訪「藍白合體」，TVBS也宣布，蔣19日上「少康戰情室」接受專訪，當晚8時播出。蔣說，什麼都可以談，希望藉這機會好好向各界說明4年施政成績，及未來對市政擘畫的願景。台中市長盧秀燕昨也宣布，議會質詢結束後將安排全台輔選，「包括台北市」。

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起洋流，黃國昌昨接受廣播節目「千秋萬事」專訪，直言「這就是為了選舉，重新做出的政治包裝」，沈伯洋過去在立法院如何問政，大家只要回去看議事轉播就好，「那時候我在立法院，什麼事情都沒有做，就可以衝到前面大呼小叫或謾罵」。

黃國昌先前邀請盧秀燕參加直播節目，當場被觀眾問及2028年總統選舉議題，他昨天表示，現在講這些事情太早、也太遠，因為他現在作為民眾黨主席，當然最關心今年地方選舉，再者，牽涉整個在野陣營，「有很多地方不是我們的人參戰，既然答應要跟國民黨合作，能夠做到的部分，我就一定會做到」。

但民眾黨內對黃國昌此時合體蔣萬安拉抬選情，引發部分台北市議員不滿，主要是國民黨台北市黨部先前祭出禁令，要求蔣萬安不得為個別白營小雞站台，顯示後續雙方合體計畫仍待溝通。

此外，沈伯洋前晚展開首場「台北大洋流」計畫，地點選在票倉中山大同區，從迪化汙水廠啟程，最後回到大龍峒保安宮，主辦單位稱有2000多輛機車跟掃，沿路許多民眾喊聲加油，YouTube直播最高超過6萬多人同時收看。

沈伯洋昨表示，看到「台北須團結、團結真有力」時，突然眼眶泛紅，從不被看好到現在的熱情，會持續努力，接下來還有五區要掃，「我愛大家」；他也對造成塞車致歉。

精華 FAQ

  • 黃國昌表示，國民黨目前尚未統合出最佳戰力，而民眾黨能做的就盡量幫忙，因此已答應讓蔣萬安上直播專訪，也強調需要支援就直接提出。

  • 蔣萬安除了將上黃國昌的直播節目外，TVBS也安排他19日上《少康戰情室》接受專訪，盼藉此說明4年施政成果，以及未來市政擘畫願景。

  • 沈伯洋首場造勢在中山大同區登場，主辦方稱有2000多輛機車跟掃，直播最高破6萬人觀看；他表示感受到支持，接下來還有5區要掃街。

黃國昌 蔣萬安 沈伯洋

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