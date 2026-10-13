戴立安民調：蘇巧慧受惠「洋流」領先李四川 泛綠表態率高

民調專家戴立安。（記者黃婉婷／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 信民協會民調顯示蘇巧慧在新北市長選戰領先李四川，戴立安認為綠營受「洋流」效應帶動、藍白表態偏保守，但推估得票差距未如表面支持度那麼大。

台灣信民兩岸研究協會今日公布新北市長最新民調 ，民進黨蘇巧慧受惠於「洋流」效應，支持度以43.1%勝過國民黨李四川 的30%，民眾黨 支持者挺李的比例更下降9.3個百分點。統籌此次調查的民調專家戴立安說，北部地區泛綠表態率呈現如2020年大選般的顯性氛圍，藍白陣營則陷入沉默螺旋。

此次已是信民協會二度針對新北市長選戰發布民調，針對蘇巧慧支持度較8月大增7.9個百分點，而李四川在五股、泰山、林口支持度下滑，民眾黨支持者挺李的比例也從74.2%重挫近10%來到64.9%。

戴立安分析，兩人差距擴大並非全數來自中間選民，「從李四川那邊拉了一票過來，一來一回就是兩倍差距」；他說，蘇巧慧受益於洋流，李四川則受到台北市長蔣萬安拖累，支持度下降近5個百分點，使得兩人差距迅速擴大到2位數。洋流已成海嘯，首個衝擊的地點是北北基，接著是台中等都會區及外縣市。

儘管民調顯示蘇、李兩人支持度差距高達13.1個百分點，但得票率推估並未有如此差距。民調顯示，若現在投票，推估蘇巧慧得票率為50.1%至53.1%，李四川46.0%至48.9%，蘇巧慧將領先4.1%正負3個百分點。

戴立安解釋，此次調查屬於表面支持度飆升，現階段在北部地區，泛綠民眾表態意願非常顯性，氛圍與2020年總統大選相似，泛藍與白營支持者在表態上趨於保守，陷入沉默螺旋；因此調查用加權和估算推估的方式，把這群人挖出來還原。

戴立安建議，政黨、競選團隊在進行得票推估時，應採用2014年柯文哲首次參選的選情背景作為基準，會比2018年韓流來得貼近；他說，若用錯參數，會看到藍營好像贏很多，實際上卻是輸很多，一來一往將造成政黨與候選人戰略上的明確誤判。

此外，針對日前有學者質疑台北市長問卷有框架效應，戴立安指出，這是非常錯誤的說法，因為批評者未看題目就做了評估，簡直「囫圇吞棗」。