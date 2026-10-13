黑白集／「鹽」的隱喻

賴清德總統在雙十大會引聖經「地上的鹽」典故發表演說。（記者胡經周／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文借「鹽」的宗教與歷史隱喻，批評賴清德雖自稱守護民主和平，實際作為卻被指向壓制反對者、破壞朝野合作。

賴清德 總統今年雙十演說，引聖經「地上的鹽」典故，說他要以「堅定的民主與防衛力量，成為守護和平的鹽」。但對照賴總統的行事風格，另一個「鹽的隱喻」，似乎更符合他上任來的作為。

美國南北戰爭期間，北軍參謀長亨利．哈勒克，在一封寫給前線將領的信中提到，「如果你在那片土地上撒一些鹽，或許就能阻止未來再次長出否定聯邦權威的作物」。其話中暗喻，除了攻打，就是要用輾壓的力量，徹底消滅反抗聯邦政府的根苗。

在聖經「士師記」也曾記載，亞比米勒攻陷示劍城後，不但屠城，還將城牆拆毀、在地上撒鹽，以求將對手徹底毀滅，永不復起。賴總統「土地上的鹽」，到底是「防腐、捍衛和平」，還是「毀滅對手」？

對賴總統而言，或許兩者兼具。他自視是民主與和平捍衛者，因此用大罷免、不副署、認知作戰乃至司法手段，毀滅一切與他立場相左者。於是，就應驗了立法院長韓國瑜所說，賴總統已逐漸走向「假民主，真獨裁」。

對朝野關係，賴總統就職第一年國慶演說稱要「朝野合作」，第二年強調團結，第三年談「尊重彼此、相信制度」。這三年說了很多，行動上卻是自打嘴巴。如果真的捍衛和平與民主，不需裝神弄鬼，只要身體力行。如果撒鹽者本身已腐敗，那麼地上的鹽維護的就是腐敗，而非民主。（轉載自聯合報）