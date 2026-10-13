我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

黑白集／「鹽」的隱喻

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統在雙十大會引聖經「地上的鹽」典故發表演說。（記者胡經周／攝影）
賴清德總統在雙十大會引聖經「地上的鹽」典故發表演說。（記者胡經周／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文借「鹽」的宗教與歷史隱喻，批評賴清德雖自稱守護民主和平，實際作為卻被指向壓制反對者、破壞朝野合作。

賴清德總統今年雙十演說，引聖經「地上的鹽」典故，說他要以「堅定的民主與防衛力量，成為守護和平的鹽」。但對照賴總統的行事風格，另一個「鹽的隱喻」，似乎更符合他上任來的作為。

美國南北戰爭期間，北軍參謀長亨利．哈勒克，在一封寫給前線將領的信中提到，「如果你在那片土地上撒一些鹽，或許就能阻止未來再次長出否定聯邦權威的作物」。其話中暗喻，除了攻打，就是要用輾壓的力量，徹底消滅反抗聯邦政府的根苗。

在聖經「士師記」也曾記載，亞比米勒攻陷示劍城後，不但屠城，還將城牆拆毀、在地上撒鹽，以求將對手徹底毀滅，永不復起。賴總統「土地上的鹽」，到底是「防腐、捍衛和平」，還是「毀滅對手」？

對賴總統而言，或許兩者兼具。他自視是民主與和平捍衛者，因此用大罷免、不副署、認知作戰乃至司法手段，毀滅一切與他立場相左者。於是，就應驗了立法院長韓國瑜所說，賴總統已逐漸走向「假民主，真獨裁」。

對朝野關係，賴總統就職第一年國慶演說稱要「朝野合作」，第二年強調團結，第三年談「尊重彼此、相信制度」。這三年說了很多，行動上卻是自打嘴巴。如果真的捍衛和平與民主，不需裝神弄鬼，只要身體力行。如果撒鹽者本身已腐敗，那麼地上的鹽維護的就是腐敗，而非民主。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章認為賴清德引用「地上的鹽」原本意在表達守護和平與民主，但作者改以「撒鹽」的歷史隱喻反問：這究竟是防腐捍衛，還是用來徹底消滅反對力量。

  • 文章引用美國南北戰爭時北軍參謀長哈勒克的話，以及《士師記》中亞比米勒攻陷示劍後撒鹽毀城的記載，藉此說明「鹽」也可象徵摧毀對手、讓其永不復起。

  • 作者批評賴清德上任後以大罷免、不副署、認知作戰與司法手段對付立場不同者，並指其朝野合作與團結說法與實際行動不符，甚至接近「假民主，真獨裁」。

賴清德

上一則

全台首座、亞洲第3處 拉拉山躋身國際暗空勝地

下一則

新聞眼／選民厭倦連年動員 九合一遇政治極端氣候

延伸閱讀

賴清德：打造山巔之城維護和平 不容扭曲二戰史

賴清德：打造山巔之城維護和平 不容扭曲二戰史
賴國慶演說「山巔之城」源自聖經 3意涵凸顯民主治理成就

賴國慶演說「山巔之城」源自聖經 3意涵凸顯民主治理成就
賴清德說明台灣定位 府方人士：凸顯兩岸體制差異

賴清德說明台灣定位 府方人士：凸顯兩岸體制差異
韓國瑜喊話賴：台灣不能被認為是「假民主、真獨裁」

韓國瑜喊話賴：台灣不能被認為是「假民主、真獨裁」

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒