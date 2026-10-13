新聞眼／選民厭倦連年動員 九合一遇政治極端氣候

九合一選戰偏冷，部分參選人的拜票現場還不如黃色小鴨的人潮。圖為桃園地景藝術節的黃色小鴨。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出，九合一選舉因連年政治動員、大罷免與朝野衝突，出現罕見冷選情，參選人與操盤陣營皆擔心投票率偏低、選民厭倦動員。

再40多天，九合一選舉投票。撇開參選人競選總部成立的造勢不談，從北到南、從東到西，參選人不分政黨顏色，都感受到2026年選舉溫度「體感很冷」，選舉的熱度與8年前、4年前選舉相比，今年選情根本是「政治極端氣候」。

2024年是總統立委選舉，投票日雖是1月，可是選戰從2023年就開打，歷經長達1年的政治動員與馬拉松式的大小戰役才結束，此時社會需要休養生息。

民進黨 丟掉國會多數黨寶座，屢屢在國會吃敗戰，開始心生「賭輸翻桌」歪念，下半年就開始醞釀藍委大罷免的戰場，這場大罷免時間更長、過程更是荒誕不經，民進黨與民間團體合力推動台灣民主史上史無前例的「無差別大罷免」，總計有31名藍委、1名市長被拉進大罷免的戰場。

於是，2025年，選民要在726跟823面對兩次大罷免，賴清德 總統啟動「團結10講」、國家機器複式動員，以及「雜質說」的惡浪，社會面臨場「只有撕裂，沒有團結」、十分莫名其妙的投票。結果是32比0，大罷免民進黨遭到選民賞32顆鴨蛋。

事隔1年，縣市長地方選舉又來了，這屆選舉被朝野視為2028總統大選的前哨戰，雙方集結的兵力、動員的力道更大更強。

然而，距選舉投票剩不到50天，參選人很驚訝他們做出來的民調不投票率高達4成，跟往年的選舉很不一樣，參選人擔心這次選舉真的很冷，可能是一次次的選舉又搞大罷免，很多選民感到厭倦。

有參選人的拜票行程還不如黃色小鴨的人潮。桃園市原本冷清的市長選情，日前因為賴清德總統的「助選」才引起注意。第一大票倉新北市的選舉溫度也低溫偏冷。

九合一選舉共有1萬9695人登記參選，跟過去3屆比較參選偏冷。其中直轄市長和縣市長選舉，僅81人參選，比上屆少14人；直轄市和縣市議員15002人參選，比上屆少175人，雙雙創下歷年最低紀錄。選情至今，除了幾道外圍環流影響，基本呈現情冷的選情型態。

朝野輔選操盤皆感受到這股寒流，選情冷氣氛反映在預期偏低的投票率上，特別是年輕選民的參與意願不高，導致各陣營基層雖然「候選人很急」，但選民卻很冷漠。

再者，剛經歷過大罷免與朝野持續衝突，選民對頻繁的政治對立與負面攻防已感到疲乏，過去「討厭特定政黨」的強烈社會動員氛圍並未出現。

但往好處想，這屆選舉選情冷可能代表選民不再像過去一樣，跟隨吹笛子候選人走，他們改用冷靜理性、保持距離感的方式「參與政治」。

再炙烈的政治熱情都經不起三年三次選舉的操煩。因為，人民會問：我都沒有年年加薪，但是誰，搞到年年有選舉？