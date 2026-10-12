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等不到王惠美 鄭麗文親征 接下彰化縣長競總主委

記者簡慧珍林敬家／彰化13日電
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國民黨主席鄭麗文12日宣布接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。(記者簡慧珍／攝...
國民黨主席鄭麗文12日宣布接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。(記者簡慧珍／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭麗文親征接掌魏平政彰化縣長競總主委，凸顯國民黨在彰化選戰承受壓力，並試圖靠中央資源與地方整合翻轉劣勢。

台灣九合一選戰倒數46天，國民黨主席鄭麗文昨出任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。鄭麗文表示，彰化縣太重要了，不是為政黨或個人的未來，「要讓彰化全面起飛，還是要拱手讓給新潮流？」「2028年要拚政黨輪替，此時若彰化給新潮流接過去，一切都會沒有」。

六都以外、人口最多的彰化縣，政治光譜屬於「搖擺州」，加上近30年來縣長選舉「兩藍一綠」魔咒下，民進黨已視下屆縣長為囊中物。國民黨中央直接徵召人選釀基層不滿，同黨縣長拒掌兵符，議長涉案遭羈押，讓藍營聲勢落後；黨主席鄭麗文站上第一線「主帥親征」，也透露黨中央有輸不得的壓力。

彰化縣長一役，國民黨聲勢落後，鄭麗文接任競總主委，地方並不意外。國民黨逕行徵召，讓有意參選的立法委員謝衣鳯、前副縣長洪榮章、縣府參議柯呈枋失去參選機會，引發基層眾怒，加上新北市副市長劉和然婉謝現任縣長王惠美推薦，王惠美更因未獲黨中央重視委屈落淚。

國民黨亟待修補的破網不少。未嘗敗績的王惠美不接主委，是否願意扛輔選大任？謝典霖遭羈押衍生的政治衝擊，以及謝家輔選能量遭牽制，還有傳統農會系統支持度流失等，都牽動組織動員與選票。地方人士認為，鄭麗文喊出「政黨輪替」，或許應驗「得彰化得天下」的選舉鐵律，但除非國民黨能提出接彰化地氣的對策，從黨內團結、基層組織到空戰聲勢止跌回升，否則奢談「2028重返執政」。

鄭麗文昨並公布「縣政顧問團」名單，由國民黨智庫執行長張顯耀協助整合，成員涵蓋政、學界及14大領域專家。鄭麗文表示，國民黨挺彰化是「玩真的」，她將以最負責態度、必勝決心，團結所有力量打贏這場神聖戰役。

張顯耀說，國民黨與中央智庫這次「全體總動員」，將毫無保留提供最強大的政見與智庫協助。國民黨將彰化縣長列為艱困選區，魏平政昨舉行縣政顧問團成立大會，雖競總主委苦等不到現任彰化縣長王惠美，但黨主席鄭麗文「主帥親征」，劉和然也出席，力挺魏平政參選。

民進黨彰化縣長參選人陳素月昨表示，對手競總主委底定，給予祝福。無黨籍縣長參選人邱建富質疑，鄭麗文、劉和然助陣魏平政，「一個不了解彰化的人，再找個更不了解的人來幫忙」，藍綠找大咖來，彰化的產業、交通問題會自動解決嗎？

精華 FAQ

  • 因彰化被國民黨視為艱困且輸不得的關鍵選區，鄭麗文認為這不只是政黨或個人前途，而是影響2028政黨輪替的重要戰役，因此親上第一線整合力量。

  • 包括中央逕行徵召引發基層不滿、王惠美未接主委、地方組織動員受挫，以及謝典霖遭羈押等衝擊，讓藍營聲勢落後，亟需修補裂痕。

  • 國民黨成立縣政顧問團，結合政學界與14大領域專家，由張顯耀協助整合，並強調中央智庫全力支援，盼用政見、組織與空戰把聲勢拉回來。

民進黨 國民黨 鄭麗文

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