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挺柯志恩看板列綠營議員 賴瑞隆批不道德 柯：與團隊無關

記者徐白櫻張議晨／高雄12日電
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國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現民進黨議員署名，民進黨對手賴瑞隆受...
國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現民進黨議員署名，民進黨對手賴瑞隆受訪回應「造假、不道德」。(記者張議晨／翻攝)

AI摘要

文章摘要整理：

柯志恩高屏同心看板被指列入民進黨議員署名，賴瑞隆批評造假不道德；柯志恩則強調看板與團隊無關，要求先查明來源。

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現民進黨議員署名，民進黨對手賴瑞隆受訪回應「造假、不道德」。柯志恩回擊，看板跟團隊毫無關係，看板上署名的議員一天到晚不遺餘力罵她，「名字掛在一起，我是會掉票的」，她完全不能接受。

該看板上方寫有屏東同鄉會，昨天柯志恩競辦代該同鄉會發表聲明，指看板是由熱心的屏東鄉親人士自發性製作，同鄉會無決議也未出資，與柯志恩團隊無關，鄉親用意是支持屏東的市長及市議員參選人，只是用語編排給部分議員造成無謂困擾，後續請熱心鄉親修正看板內容，盡善後再掛出。

賴瑞隆昨天上午針對看板一事受訪，直言選舉基本原則是相互尊重不造假，柯志恩看板掛民進黨議員名字非常不恰當，不可能有民進黨議員支持柯志恩，同理他的看板也不可能有國民黨議員署名，呼籲柯志恩跟團隊盡快處裡，不要用這樣方式選舉，不僅不尊重議員參選人，也是造假。

昨天下午1時30分許，「被署名」的高雄市議員李喬如、林智鴻、湯詠瑜、李雨庭、張博洋、市議員參選人黃敬雅、吳昱峰等人前往該看板前強調「我們不挺柯」。

柯志恩昨下午受訪強調，看板不是團隊所豎立，他們是在媒體追問下才知情，署名的幾位民進黨議員，一天到晚罵她不遺餘力，「把我的名字跟他們掛在同一個看板上，我是會掉票的」，看要下架還是怎樣，先請綠營好好處理，不要急著說柯志恩造謠，把事情查清楚，比什麼都重要。

媒體追問柯志恩，是否會採取相關法律行動？柯志恩重申，不是她掛的，也跟團隊完全無關，綠營應該先去問屏東同鄉會是怎樣的緣由，她完全不能接受。

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」競選看板遭置入綠營議員及參選人一事，她強調...
國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」競選看板遭置入綠營議員及參選人一事，她強調，被署名的議員一天到晚罵她，名字放在一起反而會讓她流失選票。(記者徐白櫻／攝影)

精華 FAQ

  • 看板上方標示屏東同鄉會，卻列入多名民進黨高雄市議員及參選人署名，因而被質疑是在替柯志恩營造不實支持，引發造假與不道德爭議。

  • 賴瑞隆認為選舉應相互尊重、不能造假，指柯志恩看板掛上民進黨議員名字非常不恰當，也不可能出現民進黨議員支持柯志恩的情況。

  • 柯志恩強調看板不是她或團隊製作，媒體追問後才知道此事，並表示把她名字與綠營議員掛在一起會影響選票，要求綠營先查清楚來源再評論。

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