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嘉義選舉/賴清德站台王美惠 張啓楷場外陳情遭警攔 僵持近2小時

記者黃于凡魯永明萬于甄／嘉義12日電
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民進黨嘉義市長參選人王美惠11日晚辦競總成立，對手民眾黨參選人張啓楷（左二）到公...
民進黨嘉義市長參選人王美惠11日晚辦競總成立，對手民眾黨參選人張啓楷（左二）到公明路與維新路口陳情，盼遞交建言書給賴清德總統。(記者黃于凡／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

王美惠成立競總獲賴清德站台背書，張啓楷則在場外欲就輕軌與民生問題陳情，雙方因警方攔阻僵持2小時後才收下建言書。

民進黨嘉義市長參選人王美惠昨成立競選總部，她熱淚盈眶走上舞台，表示「有相當把握把嘉義市做更好」；對手民眾黨張啓楷率團隊為爭取嘉義輕軌，欲前往王的活動會場向賴清德總統陳情，與警方僵持2小時，最後委由警方收下陳情書，無進一步衝突。

賴清德昨為王美惠披上競選綵帶，他說，王美惠一定要高票當選，「第一個理由是王美惠是『我們自己人』」，她服務不分對象，把市民當自己人，現她要選市長，我們也要把她當自己人；第二理由是王美惠從助理當起、當過議員，當立委也是評鑑第一立委，地方建設更爭取很多；第三個理由王美惠未來有辦法和嘉縣長參選人蔡易餘好好合作；第四理由則是王美惠具有為台灣打拚的心。

王美惠曾被民進黨嘉市黨部與黨籍議員「劃清界線」，昨黨籍議員參選人到齊站她身後，展現團結氣勢，無黨副議長張榮藏也出席表態支持。

王美惠說，她沒靠山沒家人，都把嘉義鄉親當作家裡的人，去立法院開會，不管多晚都會搭高鐵回來，「因嘉市是她的家，所以每天要回家」，且一路從擔任議員助理到議員、立委，有相當把握把嘉義市做更好。

藍白合推的民眾黨參選人張啓楷昨辦「嘉義民生問不停」記者會，表示物價何時回穩、嘉義高鐵站聯外輕軌興建、電價如何穩定，要三問賴清德總統；張啓楷更於下午五時王美惠競總成立活動時，到會場外五百公尺的路口欲向賴清德遞建言書，遭警方兩度舉牌警告已涉及違法集會遊行。

雙方僵持2小時，最後國安局委託特勤道路協管中心主任、嘉市警局督察長何明祥收下建言書。張啓楷說，他在總統府陳情很多次，第一次遇到如此忽視民意狀況，盼賴總統尊重民意。

精華 FAQ

  • 賴清德表示，王美惠是「自己人」，長期服務不分對象，也曾任助理、議員與立委，評鑑表現佳且爭取不少建設，未來還能與蔡易餘合作，並具備為台灣打拚的心。

  • 王美惠競總成立時，民進黨籍議員參選人幾乎到齊站在她身後，展現團結；原先曾與她劃清界線的黨內人士也同台，無黨副議長張榮藏同樣到場表態支持。

  • 張啓楷率隊到場外，主張向賴清德提出嘉義輕軌、物價與電價等民生訴求，遭警方以涉及違法集會遊行為由攔下，雙方僵持近2小時後，改由警方代收建言書。

民進黨 賴清德 民眾黨

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